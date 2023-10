Unai Simón: «Hay que intentar que Haaland esté lo más lejos posible del área»

Unai Simón mirará a os ojos del Erling Haaland por primera vez el domingo. El cancerbero vitoriano, indiscutible para Luis Enrique y ahora para Luis de la Fuente, es plenamente consciente de la capacidad de devastación que atesora el cañonero noruego, pero está seguro de que España podrá hacerle frente para alcanzar el objetivo de sellar definitivamente el pase hacia la Eurocopa de 2024. «Ya hemos visto lo determinante que es en el área. La manera de afrontar el partido es tratándole como un delantero más y tratar de contrarrestarle con nuestra armas», explicó en la sala de prensa del Ullevaal Stadion.

«Cualquier balón que toca en el área es posibilidad de gol. Es un rematador, un goleador nato y tendremos que intentar que esté lo más lejos posible de nuestra área y de que cuando esté no toque el balón», abundó el portero del Athletic, satisfecho con la confianza que le transmite Luis de la Fuente pero consciente de que no puede despistarse porque Kepa Arrizabalaga y David Raya vienen pisando fuerte. «Me veo con esa confianza, pero seguro que al igual que se sienten Kepa y David. Si estamos aquí es porque los tres estamos para competir», acotó.

El guardameta aludió a las fortalezas del rival que se encontrará España este domingo, que van más allá de Haaland. «Lo bueno de Noruega es que tiene jugadores que tienen recorrido, peloteros, jugadores muy físicos. Son muy completos», dijo en una rueda de prensa en la que puso en valor el crecimiento que está experimentando La Roja. «Ahora mismo estamos viviendo un gran momento. La Liga de Naciones que ganamos es el presente que tenemos y es una selección de futuro porque hay jugadores que todavía podrían estar en la sub-19 o en la sub-21. Esta selección tiene un presente y un futuro muy grande», diseccionó.

Pese a las indudables diferencias que existen entre Luis de la Fuente y su predecesor Luis Enrique, Unai Simón considera que el rol de los porteros no ha variado demasiado. «Tampoco creo que con Luis Enrique pegar un pelotazo estuviese prohibido. No creo que haya cambiado gran cosa en ese aspecto».

Cámaras en los vestuarios

Se refirió a Nico Williams, su compañero en la selección y en el Athletic, donde siguen esperando tenerle en sus filas por mucho tiempo pese al interés de grandes equipos. «Yo no le veo nervioso. Está jugando con el club en el que ha crecido y disfruta de los partidos con la camiseta del Athletic. Claro que me gustaría que Nico estuviese conmigo, pero no soy quién para decirle nada. Él tendrá que tomar las decisiones y si lo mejor para él es renovar, renovará», apuntó al respecto.

También habló de los cambios operados en las retransmisiones televisivas, mostrando una vez más su desacuerdo con la entrada de las cámaras en los vestuarios. «Qué más da que lo diga si al final se van a seguir haciendo las cosas. Entiendo que se va a generar más dinero, pero pondría el límite en ciertos aspectos que no los hay. Igual que hay otros compañeros que dicen que sí lo entienden, yo no lo entiendo. Pero no quiero seguir mucho con este tema. Algún día se van a meter a ver lo que hago en el baño», reprochó.