España persigue la estocada definitiva en la guarida del ogro Haaland

De la calurosa Sevilla, España pasa a la fresca Oslo con el propósito de no destemplarse en su viaje hacia la Eurocopa que acogerá Alemania el próximo verano. El triunfo logrado el jueves frente a Escocia ha situado a La Roja en la rampa de despegue hacia el gran torneo continental y este domingo puede alzar el vuelo de forma definitiva si consigue imponerse a la Noruega de Erling Haaland. El voraz artillero del Manchester City puso fin, con su doblete ante Chipre, a una racha de tres partidos sin marcar con los 'skyblues' y es la principal amenaza para el bando de Luis de la Fuente, que deberá minimizarle para dar la última estocada en la fase de clasificación que conduce al Europeo.

La presencia del poseedor de la última Bota de Oro es la diferencia más notable entre el encuentro que acogerá este domingo el Ullevaal Stadion y aquel otro disputado el pasado 25 de marzo en el malagueño Estadio de La Rosaleda que sirvió como pila bautismal para la era De la Fuente. Unas molestias en la zona del pubis, la misma dolencia que ha impedido a Balde viajar a Oslo, hicieron que Haaland se cayese de la expedición noruega que debía desplazarse a su querida Costa del Sol y evitaron que España tuviese que medirse por primera vez al devastador cañonero nacido en Leeds.

El ariete se había perdido también por lesión el choque que enfrentó a los vikingos con La Roja en octubre de 2019 rumbo a la Eurocopa multisede organizada en 2021, que acabó con empate a uno en el mismo feudo que pisará este domingo España. Su bagaje como internacional absoluto por aquel entonces se limitaba a dos apariciones en las que no había visto puerta. Desde entonces, Haaland ha sumado 25 internacionalidades más en las que ha registrado 27 dianas, lo que le ha permitido erigirse, a sus 23 años, en el segundo máximo realizador histórico de la selección noruega. Solo le separan seis tantos para igualar a Jorgen Juve, el capitán del combinado que conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de 1936, y quiere seguir recortándole terreno ante España.

A su espíritu insaciable se aferra Noruega para no ver sepultadas sus escasas posibilidades de acceder a la Eurocopa de forma directa. La selección que dirige Stale Solbakken salvó un 'match ball' en contra el jueves ante Chipre y necesita la victoria ante España para seguir con vida. Tercera clasificada de grupo con 10 puntos, dos menos que España pero con un partido más disputado, un empate no destruiría matemáticamente sus opciones, pero las convertiría en una entelequia en la práctica, puesto que a La Roja, con el 'goal average' a favor por el 3-0 en La Rosaleda, le bastaría entonces con sumar otro punto en noviembre, ya fuera contra Georgia o ante Chipre, para impedir un eventual 'sorpasso'. Y dado que la vía de la repesca es remota al no haber ganado su liga en la Nations League, el sueño de los nórdicos de estar en el Europeo, algo que solo lograron en el año 2000, parece depender exclusivamente de lo que ocurra ante España en un partido sin red.

El nuevo niño bonito

De ahí que Stale Solbakken no pueda guardarse ninguna carta. Nyland, cancerbero del Sevilla, custodiará la portería, con Ostigard, central del Nápoles, comandando la defensa. Odegaard llevará el bastón de mando en el centro del campo, mientras que Sorloth y el joven Nusa apuntan a ser los socios de Haaland en el frente ofensivo, dejando al celtiña Larsen en la reserva.

La perla noruega que pule el Brujas se presentó en sociedad hace un año cuando se convirtió en el segundo goleador más joven en la historia de la Champions cerrando la goleada del conjunto belga al Oporto en Do Dragao y ya es el niño bonito de Haaland y Odegaard. El jueves asistió al delantero en el tercer tanto de Noruega contra Chipre saliendo desde el banquillo y elevó sus cifras a un gol y cuatro pases decisivos en tres partidos como internacional.

Pese al margen de error que ha concedido la victoria sobre Escocia, se esperan pocos cambios en el once español porque Luis de la Fuente no quiere que la tensión disminuya por un exceso de confianza. Fran García, que rayó a buen nivel en su estreno con La Roja el jueves, se perfila como titular en un lateral izquierdo que perdió a Balde y ganó a Pedraza. Fabián Ruiz se quedó sin jugar en La Cartuja y podría desplazar a Merino en el centro del campo. Sancet y Bryan Zaragoza esperan disponer de minutos tras su notable puesta de largo en Sevilla.

-Alineaciones probables:

Noruega: Nyland, Ryerson, Ajer, Ostigard, Meling, Odegaard, Berge, Aursnes, Sorloth, Haaland y Nusa.

España: Unai Simón, Carvajal, Le Normand, Laporte, Fran García, Gavi, Rodri, Fabián Ruiz, Ferran Torres, Morata y Oyarzabal.

Árbitro: Tobias Stieler (Alemania).

Hora: 20:45 h.

Estadio: Ullevaal Stadion.

TV: La 1.