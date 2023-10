Luis de la Fuente: «No pienso en el futuro, solo en ganar a Noruega»

Óscar Bellot Enviado especial a Oslo Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Luis de la Fuente asegura que su único motivo de inquietud es conseguir el billete para la Eurocopa de Alemania y que no se ha detenido a cavilar sobre los efectos que puedan tener sobre él los posibles cambios que puedan producirse en la Federación Española de Fútbol con un proceso electoral en el horizonte. «No me ocupa ni pienso en eso. Pienso en ganar a Noruega, en clasificarnos lo antes posible. No pienso en el futuro, lo que sea será. Estoy disfrutando y haciendo un trabajo que me apasiona», señaló en la rueda de prensa previa al partido que medirá el domingo a España con Noruega en el Ullevaal Stadion de Oslo.

«Me siento orgulloso de dirigir a la selección de mi país. Es el sueño de cualquier entrenador. Gracias a Dios lo he conseguido y estoy orgulloso» apuntó el técnico de Haro cuando le preguntaron acerca de lo que le produce más felicidad desde que ascendió a la absoluta y qué cosas suprimiría. «¿Borrar? Realmente no. Simplemente que las cosas que he podido hacer y no he estado acertado, todos somos humanos y se comenten errores. Intentaré no cometerlos más», dijo sin que todavía se hayan olvidado aquellos aplausos que realizó en la asamblea de la Federación que Luis Rubiales usó para intentar atrincherarse en la presidencia. Se describió como «un perfeccionista al límite» que siempre está trasladado a sus jugadores aquellos aspectos en los que se puede mejorar, pero defendió el camino recorrido desde que está al frente de la selección. »Hemos avanzado mucho, tenemos una idea, se reconoce un estilo, que es muy importante. Estamos satisfechos por este avance desde que empezamos en marzo», arguyó. Noticias relacionadas Eurocopa | Fase de clasificación Unai Simón: «Hay que intentar que Haaland esté lo más lejos posible del área» Óscar Bellot Eurocopa | Fase de clasificación España persigue la estocada definitiva en la guarida del ogro Haaland Óscar Bellot Puso en valor a la selección noruega, pese a la errática trayectoria que ha convertido el partido del domingo en un 'match ball' en contra para los escandinavos. «En este tipo de competición tan corta, cualquier contratiempo te puede meter en problemas. Tiene un potencial muy importante, con una idea muy definida. Lo tienen difícil pero podrían darse circunstancias y pasar de todo. Es una selección muy potente pero se ha encontrado a una España que tiene un nivel muy alto y a una Escocia muy fuerte», analizó en una rueda de prensa en la que incidió en la necesidad de «estar acertados en los pases, que circule el balón y atacar de la mejor manera posible» para superar al combinado que dirige Stale Solbaaken. Minimizar a Haaland Como no podía ser de otra forma, el enfrentamiento viene marcado por la presencia de Erling Haaland, un caníbal del gol al que nunca ha hecho frente España. ¿Cómo parar al ariete nacido en Leeds? «Nuestro planteamiento va más allá de un solo jugador. Sabiendo la importancia que Haaland tiene para Noruega, hay otros jugadores», sostuvo el preparador de Haro, que, en cualquier caso, ensalzó los muchos registros que tiene el delantero. «Haaland en un especialista en ataque dinámico porque sabe recibir entre líneas y atacar el espacio con la potencia que tiene. Vamos a intentar contrarrestar esas características y minimizar el talento de estos jugadores», explicó Luis de la Fuente, que rompió una lanza por la retaguardia de España. «En el aspecto defensivo, ante equipos muy potentes como Escocia y Noruega, hemos dominado las situaciones. ¿Qué te generan peligro? Claro. Tienen jugadores altos y es difícil contrarrestarlos por muy bien que estés. Hemos mejorado mucho tanto en la fase ofensiva como en la defensiva», argumentó. Ensalzó el gran estado de forma por el que atraviesa Morata. «Es un jugador con un peso específico muy importante en la selección. El liderazgo se gana. Álvaro está en un proceso de mantener ese liderazgo en la selección porque se lo ha ganado y están en un momento de madurez. Y eso lo traslada al terreno de juego. Hace un liderazgo positivo y es un ejemplo de lo que es ser un capitán», relató. Defendió el arrojo de Gavi, por más que su carácter pueda jugarle alguna mala pasada. «En los partidos que lleva con nosotros solo le han sacado una tarjeta. Contagia el pundonor, tiene dinamismo y juega muy bien. Tiene que aprender a controlarse en algunos momentos, pero con nosotros lo hace», dijo sobre el futbolista del Barça. Por último, elogió a Unai Simón, su portero de referencia. «Unai tiene mucha experiencia y nos da mucha tranquilidad. Lo conozco desde que tenía 16 años. Sé lo que me va a dar y sabe lo que le voy a pedir», acotó.