Sarabia, un anhelado retorno y una espina

Pablo Sarabia (Madrid, 1992) es uno de los trotamundos del fútbol español. En 2019, tras pasar por las categorías inferiores del Real Madrid, el Getafe y el Sevilla, hizo las maletas rumbo al faraónico Paris Saint-Germain y desde entonces ha desarrollado su carrera en la Ligue 1 francesa, en la liga portuguesa con el Sporting de Lisboa y ahora en la poderosa Premier League, donde destaca en el Wolverhampton.

En el exigente fútbol inglés este auténtico comodín, capaz de rendir en cualquier posición de ataque, ha recuperado su mejor forma, hasta abrir de nuevo las puertas de la selección. No era llamado por La Roja desde el Mundial de Catar, pese a ser un fijo a lo largo de la etapa de Luis Enrique en La Roja. No ha sido fácil, pero Sarabia, hijo de militar y hermano de una agente de la Guardia Civil, ha empleado la disciplina y la paciencia hasta recuperar el terreno perdido.

«Ha sido un periodo largo en el que ha habido muchísimos cambios que he ido afrontando para adaptarme, pero en todo momento he notado el apoyo de la Federación porque hemos vivido muchas cosas juntos y eso marca», recordó el atacante madrileño, que soñaba con regresar a la selección española y saldar una deuda pendiente.

En Catar lució por última vez la camiseta roja, cuando entró en los últimos minutos del decisivo duelo de octavos ante Marruecos y envió un remate al palo que podía haber cambiado el sino de España en el torneo. Luego llegó la fatídica tanda de penaltis que supuso el KO español en el Mundial, en la que Sarabia erró su lanzamiento desde los once metros. «Yo también tengo grabada esa jugada porque pudo marcar un antes y un después. Lo importante ahora es que vuelvo a estar aquí y a tener una oportunidad de disfrutar con mis compañeros», reconoció al ser preguntado por aquella acción, que tantas veces se ha vuelto a repetir en su recuerdo.

Cambio importante

Ha pasado casi un año y medio de aquel partido, se fue Luis Enrique, le sustituyó Luis de la Fuente y Sarabia dejó de contar en la selección, con la que suma 26 partidos y 9 goles. Las cosas no terminaban de salir en el Wolverhampton, al que llegó en el verano de 2022 de la mano de Julen Lopetegui, pero todo ha cambiado en los últimos meses, en los que se ha convertido en pieza indispensable para el inglés Gary O'Neil, que tomó las riendas de los Wolves tras la salida del técnico vasco y ha acabado por confiar en el futbolista español.

«La esperanza nunca se pierde. Yo trabajo para mejorar cada día. Me lo dijo un compañero y me alegré muchísimo porque uno pasa por muchos momentos difíciles en el día a día. Esto es un premio ante el que es imposible no estar muy feliz, con una sonrisa», rememoró respecto al momento en el que se enteró de la llamada de España, la que esperaba desde hace tanto tiempo.

Tiene gol, como demostró en la Eurocopa multisede disputada en el verano de 2021, está rodado en grandes torneos y diferentes tipos de fútbol, y además presume de polivalencia. «El fútbol inglés es diferente. En la Premier todo tiene más ritmo, menos control, pero también la Liga tiene algunas cosas muy buenas que la Premier no tiene», señaló respecto a las virtudes del fútbol inglés y lo que éstas le han aportado. Sarabia regresa a la selección tras una larga espera y con una espina por quitarse, razones de peso para confiar en su aportación.