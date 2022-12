Marruecos-España, en directo

13:04 Buenas tardes! Saludos cordiales! Bienvenidos a la retransmisión del partido que España afrontará a partir de las cuatro de la tarde frente a Marruecos. Aquí ya no valen excusas. Ahora yo no sirve un empate. No. Solo vale ganar. Han llegado los octavos de final del Mundial y La Roja carece de margen de error. Ya agotó su bala de fallos frente a Japón, en un partido que encendió muchas alarmas. Sin embargo, eso ya es pasado. Es cierto que no debe caer en el olvido para evitar tropezar en la misma piedra, para evitar que el rival les pase por encima por su mayor coraje y entrega. Pero ese encuentro ya se ha olvidado. Hoy toca ganar frente a un equipo norteafricano que ve este duelo como una suerte de reivindicación. Será un rival peligroso, con futbolistas como Ziyech, Hakimi, Amrabat, Bono e En-nesyri. ¡Vamos España!

