Mundial de Qatar 2022 Luis Enrique: «Me hubiera gustado atacar mejor» El seleccionador no aclara su continuidad tras el batacazo en el Mundial

España sale del Mundial y el mundo se gira hacia Luis Enrique, convertido en el líder único de esta selección para lo bueno y para lo malo. Prácticamente solo se buscan sus explicaciones. Hoy le toca gestionar el fracaso después de una eliminación demasiado temprana que amplía la mala racha de España en los Mundiales. Al batacazo de Rusia, provocado en gran medida por la destitución de Julen Lopetegui a tres días del inicio, le sigue éste en el que no se pueden buscar excusas de fuera. La concentración ha sido una balsa de aceite salvo por la salida Gayà por lesión, algo que dentro del grupo tampoco fue visto como una afrenta al jugador. Se entendieron los motivos del seleccionador.

En los 23 días de concentración no ha habido fisuras, todo lo contrario, por lo que el problema hay que buscarlo en el terreno de juego. El análisis rápido concluye que, salvo en el debut, ha sobrado posesión pero ha faltado fútbol. Algunos dirán que el 'streamer' se ha ido comiendo al seleccionador, anclado a una idea futbolística que ofrece demasiadas incógnitas. Otros dirán España no ha sido peor que nadie y que la suerte ha jugado un papel fundamental. Pero la realidad es que España está fuera. Con lo que Luis Enrique se ha llevado a Qatar solo dio para ganar a Costa Rica.

No se sabe aún si fue último partido como seleccionador, porque no quiso resolver la cuestión cuando se le preguntó: «No es el momento de hablar de mi futuro... Tengo ganas de llegar a casa y ver a mi gente, a mis perros... La semana que viene hablaremos cuando el presidente lo estime oportuno», señaló. Toca esperar.

Para este último partido Luis Enrique regresó al once de la goleada a Costa Rica salvo por la novedad de Marcos Llorente en el lateral derecho. Con él y Rodri presentó una defensa de cuatro en la que la mitad de sus integrantes no contaban para esas posiciones al inicio del campeonato. Era una enmienda parcial a sí mismo y a su lista de 26. Azpilicueta, según él en condiciones, y Carvajal no le ofrecían la misma confianza que el interior rojiblanco reconvertido.

España necesitó que a Marruecos se le agotaran las baterías para tener el dominio abrumador y las ocasiones. Hasta entonces, incluso sufrió. Pero con el rival agotado tampoco fue capaz de marcar. «Me hubiera gustado atacar mejor, nos ha costado», concedió. «Ha sido caprichoso el destino con el poste de Sarabia», dijo sobre la última ocasión, obviando que seguramente el VAR habría anulado ese tanto. Y remató: «Me he equivocado con la no alineación de Sarabia durante todo el Mundial. Le he sacado para tirar un penalti y ha tenido dos ocasiones. Le habría dado bastante más minutos en este partido».

Situación complicada

En la Eurocopa la selección se abonó a la prórroga y en Qatar la vida siguió igual. A España le cuesta un mundo sacar adelante los partidos. En ese momento crucial, Luis Enrique juntó a sus jugadores en un corro y lanzó una arenga de tres minutos reforzando la importancia de sus palabras con continuos movimientos de brazos. Luego se apartó y dejó que Busquets mandará el mensaje final a sus compañeros. Fue igual al comenzar la tanda de penaltis, respecto a la que asumió la responsabilidad de haber elegido a los tres primeros lanzadores: «Para mí eran los mejores. Imagina el ojo que tengo. Si empezara otra vez haría lo mismo. Eso sí, cambiaría a Bono y pondría a otro portero». Una vez comenzó la tanda se apartó del resto del cuerpo técnico, que permanecía en la banda abrazado, y se sentó en el banquillo. No quería estar en primer plano. Para cuando volvió a salir España ya estaba eliminada.

«Esto es el deporte, los jugadores han seguido el plan al 99,9», dijo a modo de resumen final. «Ya no vale de nada flagelarse. Ha acabado. Hay que analizar el partido con tranquilidad. Ha sido una concentración ideal. Solo tengo algún resquemor porque hay jugadores que se han quedado sin participar y merecían jugar un Mundial».

El asturiano queda ahora en una situación complicada. Le toca sentarse a hablar con Luis Rubiales y José Francisco Molina para tomar una decisión definitiva. «Yo por Rubiales y Molina seguiría toda mi vida en la selección, pero hay que pensar y reflexionar qué es lo mejor para mí y para España. Pero no es el momento», repitió.

De seguir, tendrá que actualizar el Excel que sacó en septiembre en el que comparaba el rendimiento de su equipo con el resto de selecciones europeas. Quizás ahora ya no salga tan bien parado como entonces. La siguiente oportunidad, con él o sin él, en la Nations League.