Luis Enrique: «Las alimañas y los buitres aprovechan su segundo de gloria»

Coincidiendo, según dijo por «casualidad», con la primera derrota de la nueva España de Luis de la Fuente, su colega Luis Enrique ha roto su silencio y se ha defendido con un buen ataque que no ha dejado a nadie indiferente. Para empezar, confesó en Ser Gijón que no ha visto los dos primeros partidos de clasificación para la Eurocopa de 2024 porque coincidieron con su presencia en Sudáfrica para participar en la prueba ciclista Cape Epic. En todo caso, ya ha percibido que ahora que ya no es el seleccionador «las cosas son diferentes».

«Soy pasional cuando trabajo, pero cuando no lo hago, me dedico a mis cosas y ahora toca esta entrevista que ya habíamos hablado. Con tan buena suerte, que ayer pasa lo que pasa y digo, parece que voy a hacer justo una entrevista el día después de que pierde España», comenzó ironizando el técnico asturiano, actualmente sin equipo.

Al ser preguntado por el famoso plan B del que careció La Roja en el Mundial de Catar, tal y como puso de relieve incluso Iago Aspas tras ser reclutado por De la Fuente, Luis Enrique se mostró tajante: «Hay alimañas y buitres aprovechando su segundo de gloria, pero me da igual. Me siento orgulloso de mi etapa como seleccionador. Cometí muchos errores, solo faltaría, pero tomé decisiones y superorgulloso». Dicho lo cual, aseguró que no está interesado en este tipo de debates «porque son gratuitos, hechos por personas con una falta de conocimiento e información brutal».

Se refirió el preparador gijonés a las fuertes críticas recibidas por su faceta de 'streamer': «Ladran, luego cabalgamos. Es buena señal. No puedes gustar a todos, ni controlar lo que se dice de ti. Y yo, que ya tengo una edad, lo afronto con intensidad. Y cuando ya no estoy, pues me da igual lo que digan».

Más allá de su etapa en la selección, Luis Enrique también fue cuestionado sobre su futuro. «Me gustaría ir a Inglaterra a trabajar, ya los sabéis, no lo escondo. He visto mucho fútbol, pero también sigo los partidos de aquí, lógicamente», comentó el exseleccionador español.

El deseo de la Premier

No obstante, aunque tenga el deseo de entrenar en Premier, matizó que no se ve dirigiendo allí «porque es muy difícil que se dé el momento» de recibir la llamada de alguno de los clubes grandes. «No voy a ir a cualquier equipo, me gustaría ir a uno importante. Hay pocos clubes así y muchos entrenadores buenos que pujan por esos puestos».

El propio entrenador confirmó que ya había recibido alguna oferta para volver a los banquillos, pero no de equipos, pese a que se rumorea, y mucho, que sería el elegido por el Atlético de Madrid para reemplazar en su momento al Cholo Simeone. «He tenido oferta de alguna selección nacional, no así de equipos. No lo descarto, pero debería ser una selección muy, muy potente para que aceptara», explicó Lucho.

Por último, reconoció que a día de hoy sería muy complicado que entrenase a su Sporting, metido ahora de lleno en la lucha por la permanencia en la división de plata. «Me gustaría entrenar a un equipo que pueda ganar títulos. A lo mejor dentro de cinco o diez años, cuando me apetezca, entreno al Sporting, pero sería muy difícil».