España e Italia persiguen un chute de autoestima

Solo han transcurrido 189 días desde que Luis de la Fuente fuese nombrado seleccionador español en sustitución de Luis Enrique y el riojano encara ya un partido revestido con tintes de 'match-ball' en contra. La derrota frente a Escocia el 28 de marzo pasado en Hampden Park ha agitado el avispero en torno al preparador de un combinado que dejó más dudas que certezas en sus dos primeros encuentros dentro de la fase de clasificación para la Eurocopa que se disputará el próximo año en Alemania.

Ganar a Italia este jueves en la segunda semifinal de la Liga de Naciones reforzaría al de Haro y supondría un chute de autoestima para La Roja, que busca apuntalar el cambio de guardia tras la debacle en el Mundial de Catar frente a un rival que también está inmerso en un proceso de reconstrucción, después de perderse su segunda Copa del Mundo consecutiva.

«Somos unos privilegiados de estar aquí y de poder ganar un título en dos partidos. Estamos tranquilos, responsabilizados y con una ilusión fuera de lo normal», proclamó Luis de la Fuente en la víspera de un choque que afronta «como si fuera el último» al igual que, asegura, hace con todos. «Es una oportunidad histórica, representamos a un país que está volcado con nosotros y queremos pasar a la historia. Sé lo que tengo en mis manos y eso me da cierta calma para ocuparme solo de lo que puedo controlar, que es el trabajo diario. Los dimes y diretes no me quitan ni un segundo», esgrimió en la localidad neerlandesa de Enschede un técnico que contrapone su optimismo al prematuro dramatismo que rodea a la selección.

Eso no significa que De la Fuente no sea consciente de lo mucho que se juega en esta reedición de la semifinal que enfrentó a España con Italia hace dos años en San Siro, cuando un doblete de Ferran Torres cercenó la racha de 37 partidos que encadenaba invicta la 'Azzurra' y abrió las puertas de una final en la que Francia terminó por abatir a la tropa que comandaba Luis Enrique con un polémico gol de Mbappé.

La Roja lleva once años sin tocar metal, precisamente desde que masacrase en Kiev a Italia en un inolvidable envite que puso el broche de oro a un ciclo sin parangón en el que España ganó dos Eurocopas y un Mundial de forma consecutiva. Reverdecer laureles, aunque sea en un torneo de menor enjundia que aquellos en torno a los que orbita el fútbol de selecciones, amansaría las aguas, concedería tranquilidad a la hora de asentar un proyecto que todavía atraviesa su fase embrionaria y supondría un espaldarazo para un preparador que, tras apostar en marzo por una profunda remodelación del bloque que descarriló en Catar, confeccionó esta vez una lista pensada más en el rendimiento inmediato que en el desarrollo a largo plazo.

El regreso de Unai Simón, al que una lesión apartó de los duelos contra Noruega y Escocia, enciende el debate bajo palos, aunque lo más probable es que Kepa conserve los guantes frente a Italia. La nacionalización de Le Normand dota a España de un nuevo bastión defensivo y todo apunta a que el central de la Real Sociedad tendrá su puesta de largo este jueves, posiblemente haciendo dupla con Nacho, dado que Laporte arrastra la fatiga que le dejaron las celebraciones de la Champions conquistada el sábado con el Manchester City. Jordi Alba, otro que vuelve tras perderse la anterior ventana, portará el brazalete de capitán en un equipo en el que Asensio puede abrirse paso para amenazar desde la frontal a su futuro compañero Donnarumma.

Gol con acento argentino

El cancerbero del PSG es uno de los pilares a los que se encomienda Roberto Mancini para tratar de reflotar a una Italia cuya indefinición la ha llevado en los últimos tiempos a dar una de cal y otra de arena. Campeona de la última Eurocopa, se estrelló en la fase de clasificación para el Mundial de Catar y recrudeció el debate sobre su falta de cuajo. La principal novedad respecto a ese abortado tránsito hacia la Copa del Mundo ha sido la incorporación de Mateo Retegui, un espigado ariete nacido hace 24 años en Argentina, país al que emigró procedente de Sicilia uno de sus bisabuelos al término de la Segunda Guerra Mundial.

Perteneciente a Boca Juniors, aunque cedido a Tigre, fue uno de los nombres propios de Italia en el parón de marzo marcando tanto en la derrota por 1-2 en casa contra Inglaterra como en la victoria a domicilio por 0-2 sobre Malta. La pegada de 'Retegol' y la inercia de futbolistas como Acerbi, Dimarco o Barella que vienen de disputar la final de la Champions con el Inter serán puntos a tener en cuenta por una España que necesitará ofrecer su mejor cara.

-Alineaciones probables:

España: Kepa, Carvajal, Le Normand, Nacho, Jordi Alba, Rodri, Mikel Merino, Rodrigo Moreno, Asensio, Gavi y Morata.

Italia: Donnarumma, Di Lorenzo, Acerbi, Bonucci, Dimarco, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Retegui y Pellegrini.

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia).

Hora: 20:45 h.

Estadio: FC Twente Stadion.

TV: La 1.