Rubiales: «Si hubiera sido la selección masculina hubiera hecho lo mismo»

La decisión de Luis Rubiales de dimitir finalmente por el beso no consentido a la jugadora de la selección Jenni Hermoso sacudió la actualidad deportiva el pasado domingo. Pero antes había concedido una entrevista al periodista británico Piers Morgan donde trataba defenderse de los hechos, además de su polémico agarre en la entrepierna ante la reina Letizia y la infanta Sofía durante la final del Mundial femenino. El diario The Sun fue dando extractos de una conversación muy íntima y personal realizada en Londres y que ayer finalmente fue dada a conocer íntegramente.

«No hubo daño, ni contenido sexual, ni agresión, nada de eso. No hubo intención ni connotación sexual. Solo aprecio», asegura el expresidente de la Federación Española de Fútbol (FEF) que tendrá que declarar este viernes ante la Audiencia Nacional como investigado por los presuntos delitos de agresión sexual y coacciones a la futbolista tras admitir a trámite la querella presentada por la Fiscalía. Un ensayo en toda regla para defenderse de estas acusaciones ante el juez Francisco de Jorge.

Rubiales buscaba en la entrevista un plus de complicidad con un periodista británico que también lleva la polémica por bandera y que ha sido acusado durante su carrera profesional de machista. Una relación de confianza y entendimiento que el expresidente de la Federación ya no sentía por ningún informador español tras la explosión del escándalo provocado por su inapropiado beso en la boca con Jenni Hermoso.

El exmandatario granadino asegura durante la entrevista que, en ningún caso, hubo abuso. «Es un momento efusivo y feliz. El significado del beso a Jenni habría sido exactamente el mismo que el de un beso a una de mis hijas», argumenta Rubiales, que tuvo palabras de agradecimiento hacia ellas por su «sufrimiento» y hacia su madre, que llegó a ponerse en huelga de hambre para denunciar el linchamiento social al que estaba siendo sometido su hijo.

Rubiales enmarca así su beso en «un momento muy feliz, una celebración, un momento de euforia» provocado por su particular forma de ser «noble, entusiasta, al cien por cien no sexual» y añade que «si hubiera sido la selección masculina hubiera hecho lo mismo». Eso sí, admite que debería haberse comportado de manera más solemne, fría y diplomática» sobre el césped del estadio Australia de Sídney donde se disputó la final del Mundial de fútbol femenino el pasado 20 de agosto. En la entrevista reconoce su error y vuelve a pedir perdón por sus actos durante la celebración.

«Soy un buen tío»

No obstante, expresó tener plena confianza, quizás pensando en un futuro encuentro ante el juez, en que «la verdad saldrá a la luz y todo estará bien. Mírame a la cara, soy un buen tipo», dice, sin atreverse a llamar mentirosa Jenni Hermoso. «No voy a responder a eso. Esto sinceramente es malo para todos», añade.

Durante la entrevista también se alude a su gesto inapropiado de tocarse la entrepierna en la final y, curiosamente, se le ve más arrepentido por ello que por el beso a la jugadora. «Esto me da mucha vergüenza... No hay excusas. En España, tanto entre hombres como entre mujeres, hay una expresión que probablemente se traduciría como: 'ahí mis huevos' o algo por el estilo. Esta expresión vulgar, básicamente lo que significa es: 'bravo, bien hecho'. Pido disculpas porque no es el comportamiento que debería haber tenido», entona a modo de 'mea culpa'.

En todo caso, Rubiales considera desproporcionadas las consecuencias de su comportamiento como su suspensión provisional por la FIFA de 90 días: «El proceso fue muy rápido, sin oportunidad de tener una defensa; es muy injusto». Algo que podrá hacer el viernes durante su comparecencia ante el juez.