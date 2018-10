Rubiales apela a presunción de inocencia de su vicepresidente y pide respeto

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha apelado hoy a la presunción de inocencia de su vicepresidente económico, Andreu Subies, para quien ha pedido respeto, al tiempo que ha subrayado el compromiso con la Justicia en la RFEF.

Rubiales ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, tras reunirse con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en la sede del gobierno regional, y después de que la Guardia Civil detuviera esta mañana a Andreu Subies en una acción desarrollada como pieza separada de la Operación Soule.

Rubiales ha reconocido que no tenía constancia de que Andreu Subies, expresidente de la Federación Catalana, fuera investigado, pero ha apelado a la presunción de inocencia y ha confiado en que el vicepresidente económico de la RFEF pueda «hacerla efectiva».

A la espera de conocer más datos de lo sucedido, el presidente de la RFEF ha pedido «respeto y rigor» ante un suceso «repentino» del que se ha enterado poco antes de reunirse con Miguel Ángel Revilla.

«Moralmente estoy más comprometido que nunca, soy el presidente de una Federación que ha acometido unos cambios fundamentales», ha destacado Rubiales, quien ha recordado algunas de las medidas adoptadas desde que es responsable de la RFEF, como la implantación de un código de buen gobierno «muy exhaustivo» o el control de órganos de fiscalización.

En este sentido, ha reafirmado el compromiso y la predisposición a colaborar que existe con la justicia desde la Real Federación Española de Fútbol.

«Estamos en una situación que no es agradable, pero es cierto que por rigor y respeto tenemos que esperar a que se vayan desenvolviendo los acontecimientos; eso sí, a mí me gustaría que con la mayor celeridad porque esta incertidumbre no es buena», ha subrayado Rubiales.

Por ello, ha insistido en que, pese a que se trata de «una situación complicada y compleja», hay que esperar para tener toda la información para pronunciarse dado su compromiso tanto con la transparencia como con la presunción de inocencia.