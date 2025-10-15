Rechazan una propuesta para la convocatoria regular de las selecciones canarias de fútbol El partido nacionalista presentó este miércoles en el Parlamento de Canarias una proposición no de ley para reimpulsar tanto el combinado masculino como femenino

El pleno del Parlamento de Canarias ha rechazado con los votos en contra de PSOE, PP y Vox una proposición no de ley de Nueva Canarias, respaldada por CC, ASG y AHI, que solicitaba la convocatoria regular de las selecciones canarias de fútbol, tanto la masculina como la femenina.

El texto, al que el grupo proponente había aceptado la incorporación de enmiendas de CC, AHI y PP, planteaba la celebración de partidos amistosos de carácter anual, promover la participación de ambas selecciones en competiciones internacionales y diseñar una estrategia de promoción económica vinculada a las mismas.

Yone Caraballo (NC) ha esgrimido que esta iniciativa supondría «un paso más en la defensa de lo que somos y queremos proyectar al resto del mundo», y que la identidad colectiva «va más allá de nuestro acento, folclore, gastronomía o paisajes».

Ha rememorado que la última convocatoria de la selección canaria de fútbol fue en 2007 para disputar un partido que fue «una fiesta popular», y ha asegurado que resultaría un deleite ver jugar juntos a Pedri, Ayore, Jonathan Viera, Yeremi Pino o Moleiro, en la masculina, o a Misa Rodríguez y Paola Hernández en la femenina.

Aunque ha respaldado la iniciativa, la diputada de CC Diana Lorenzo ha echado en falta en la misma «un mayor rigor», ya que por ejemplo existe una selección canaria que ha disputado partidos oficiales, como en el Campeonato de las regiones avalado por la UEFA.

También le habría gustado que se le diera mayor protagonismo a la Federación Canaria de Fútbol, que «algo tendrá que decir» sobre esta cuestión, algo en lo que ha coincidido Carlos Ester (PP), quien ha afirmado que esta proposición no de ley «no tiene sentido» ni se puede llevar a cabo.

El primer motivo, ha alegado, es que ya existen 23 selecciones de fútbol, contando a las de fútbol sala y fútbol playa, que juegan partidos oficiales.

El diputado popular también ha deslizado que habría que preguntar a jugadores de elite como Pedri o Moleiro qué opinan de participar en concentraciones y partidos con la selección canaria cuando ya están «sobrecargados» con compromisos nacionales e internacionales.

Raúl Acosta (AHI) ha apoyado la iniciativa porque se trata de «una aspiración legítima del deporte y de la sociedad canaria», así como de «una oportunidad de seguir fortaleciendo nuestra identidad».

Ahora bien, ha recordado que el derecho deportivo «es privado», razón por la que la mayoría de federaciones tienen sus sedes en Suiza, y que adonde «tenemos que ir» es al Consejo Superior de Deportes (CSD) para conseguir la participación de la selección canaria en torneos internacionales, aunque sea como invitada.

Melodie Mendoza (ASG) ha admitido que en su grupo dudaron sobre el sentido de su voto, pero al final se decantaron por apoyar la iniciativa «por la intención y por el fondo», ya que «habla no solo de deporte sino de identidad, orgullo y pertenencia en un mundo cada vez más globalizado».

Javier Nieto (Vox) ha esgrimido que, «en el fondo», recurrir a la selección de fútbol «no es más que un escudo para camuflar otras cosas», y que lo que se propone es «generar más gasto», lo que contradice el discurso de NC, al que «cuando le interesa, bien que habla del índice de pobreza» que hay en las islas.

Sebastián Franquis (PSOE) ha lamentado que este debate fuera más allá de los términos que plantea y que entrara de fondo en «lo que implica el fútbol canario», en esa «identidad de fútbol de toque», que «forma parte de nuestro archipiélago y de nuestra canariedad».

Y «cuando hablamos de canariedad y de cuestiones que nos unen -ha abundado-, es fundamental contar primero con la Federación Canaria de Fútbol».

