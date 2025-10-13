¿Vuelve la selección de Canarias?: NC propondrá recuperarla incluso para competiciones internacionales El partido nacionalista presentará en el Parlamento de Canarias una proposición no de ley para reimpulsar tanto el combinado masculino como femenino, que no disputa un encuentro amistoso desde 2007

Imagen del último encuentro de la selección canaria, en 2007, disputado en el Estadio de Gran Canaria ante Angola. En la foto aparecen Juanma, Nauzet Alemán, Jorge Larena, que marcó uno de los tantos, Cristo Marrero y Jonathan Sesma.

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 13 de octubre 2025, 13:11 | Actualizado 13:28h. Comenta Compartir

La vuelta de la selección canaria de fútbol podría estar cada vez más cerca, después de que el grupo parlamentario de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) diera a conocer este lunes ante los medios la intención de rescatarla tanto para el masculino como al femenino.

Los diputados del partido nacionalista, Yoné Caraballo y Esther González informaron de la proposición no de ley que se votará en el pleno de la próxima semana para reimpulsar la «Selección Nacional Canaria de Fútbol», en una iniciativa que coincide con «los 100 años transcurridos desde que un grupo de futbolistas canarios representó en la Península al Archipiélago, por primera vez, bajo el nombre de la Selección de Canarias».

Cabe recordar que desde 2007 no se ha vuelto a convocar al combinado canario, que en aquella ocasión se midió a Senegal, país al cual ganó 2-0, con goles de Adrián Martín y Jorge Larena.

Por aquel entonces, el equipo isleño manejó una convocatoria de altos quilates: David Silva, Momo, Carmelo, Rubén Castro, Nauzet Alemán o Jonathan Sesma, entre otros. De hecho, en la actualidad sigue en activo de aquel combinado David García -UD Tamaraceite-, quien disputó el choque de titular.

Ampliar Imagen de los diputados de NC-BC, Esther y Yoné Caraballo, en la rueda de prensa en la que dieron a conocer la propuesta de recuperar la selección canaria de fútbol. C7

No obstante, esos destellos de canariedad no pasaban de la naturaleza amistosa, algo que contrasta con la propuesta que quiere plasmar en la cámara regional NC, ya que en su proposición solicitan también «promover la participación de las Selecciones Nacionales Canarias en competiciones internacionales, explorando vías de integración en torneos oficiales, tales como la Copa Africana de Naciones u otras competiciones continentales o regionales», algo que no ocurre con otros combinados como Catalunya -que sigue perfilando rival para su amistoso anual- o Euskadi -que curiosamente ya lo tiene confirmado con Palestina para el próximo 15 de noviembre-. «¿Se imaginan unas selecciones canarias en la actualidad, por ejemplo, con Pedri, Misa Rodríguez, Ayoze Pérez, Andrea Falcón, Jonathan Viera, Paola Hernández, Moleiro, etc.? Un verdadero espectáculo y orgullo representativo del fútbol canario», reza la proposición de NC.

Balance de Canarias: ocho encuentros

En concreto se han disputado ocho partidos con la denominación de Canarias o una selección de jugadores canarios, tres de manera no oficial y cinco ya oficiales. De los primeros, que se remontan a 1925, una Selección Canaria se midió en dos encuentros al conjunto del Valencia CF. En el primero de ellos, el combinado del archipiélago firmó las tablas (1-1) con un tanto de Padrón. En el segundo, también disputado en Mestalla, sufrió un serio correctivo (3-0). Posteriormente, en 1950 con Molowny, Silva, Gallardo y Cabrera, se midió a San Lorenzo de Almagro, venciendo por 4-2 en Chamartín.

Portada de Deportes del Canarias7 con la crónica del encuentro entre Canarias y Senegal (2-0). C7

Ya en la década de los 90, Canarias retomó la actividad con un primer amistoso ante Venezuela -1996 en el Heliodoro- que concluyó con un 5-1 a favor. Dos años después, en el Estadio Insular, sumaría otra goleada ante Letonia (4-0). En 1999 volvió al recinto del CD Tenerife para medirse a la entonces selección de Yugoslavia con la que empató (2-2).

Iniciando el siglo XXI -2002 y nuevamente en el Heliodoro- sufrió la única derrota de la 'nueva era' en un nuevo test frente a Venezuela (0-2). Cinco años después se disputaría el último choque, el consabido 2-0 ante Angola en el Estadio de Gran Canaria.

