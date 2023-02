El Madrid, a escalar la cima del mundo sin resbalón

Ser campeón del mundo es lo máximo. No hay nada más allá. Sin embargo, cuando de clubes de fútbol se habla llegar al Mundial es más difícil que conquistarlo, al menos para el representante de Europa, que viene tiranizando el palmarés del torneo desde hace una década. La épica Champions levantada en mayo en París le abre las puertas al Real Madrid de la que sería su octava corona global, la quinta con el actual formato más las tres Copas Intercontinentales logradas en 1960, 1998 y 2002.

Inmerso en una plaga de lesiones que parece ir suavizándose poco a poco, el conjunto blanco todavía arrastra las ausencias de Courtois, Lucas Vázquez, Mendy y Hazard, los cuatro en Madrid. Asensio, con molestias musculares, y Carvajal, aquejado de un proceso gripal, no estuvieron a disposición contra el Al-Ahly, pero ya recuperados, ofrecen alternativas a Ancelotti. El italiano respira tras confirmar que Benzema y Militao, incorporados sobre la marcha a la expedición en Rabat, podrían tener minutos aunque no formen parte del once inicial.

Son más garantías ante un compromiso con un trofeo en juego, pero también mucho que perder. Un resbalón en la escalada a la cima del mundo provocaría un terremoto en un equipo que atraviesa por un momento delicado por las bajas y la amplia distancia abierta en la Liga respecto al Barça, un líder sólido con ocho puntos de ventaja. Por ello, resulta necesario cumplir con el Mundial de Clubes antes de regresar a la competición doméstica y afrontar el duelo de octavos de Champions ante el Liverpool en Anfield, cita marcada en rojo en el calendario.

En el camino hacia el título ya solo se inmiscuye el Al-Hilal saudí, un club con poco nombre desde la perspectiva del Viejo Continente, aunque con cierto peligro para un rival teóricamente superior pero confiado, como ya demostró el equipo saudí en su semifinal contra el Flamengo brasileño. El vigente campeón de la Copa Libertadores de América se las prometía felices, pero el adversario que todas las apuestas situaban frente al Madrid se quedó por el camino.

El progresivo debilitamiento del fútbol de clubes latinoamericano, con talentos que hacen las maletas con destino Europa sin llegar a la veintena, y el crecimiento de otros mercados, con grandes inversiones en Asia o Norteamérica, han provocado que la tradicional dicotomía entre los mejores de Europa y América, protagonistas de la Intercontinental hasta 2004, haya dejado paso a nuevos escenarios. Sin embargo, la distancia no se ha reducido entre el resto del mundo y el campeón de la Champions, lo que provoca un dominio europeo con puño de hierro.

Viejos conocidos

El club más laureado de Arabia Saudí es también el vivero del que se nutre la selección del país, que protagonizó en el reciente Mundial de Qatar una de las grandes sorpresas en la historia de la competición al doblegar en la jornada inaugural a la Argentina de Messi, a la postre campeona. El fútbol saudí está en el foco después del mediático fichaje de Cristiano Ronaldo por el Al-Nassr, gran rival del Al-Hilal en el país y su capital, Riad. El desarrollo de los jugadores nacionales pero también los ingentes salarios que atraen futbolistas extranjeros a un destino inhóspito en otros tiempos explican el salto de calidad.

A golpe de talonario Arabia Saudí ha conseguido situarse a la altura de Corea del Sur y Japón, las dos potencias asiáticas en el fútbol de clubes, y el Al-Hilal ya es el club más laureado del continente con sus cuatro títulos. Como ya demostró contra el Flamengo, cuenta con futbolistas peligrosos. Algunos son viejos conocidos en Europa, como el exjugador del Oporto Moussa Marega. El extremo de Malí es pieza capital en el equipo dirigido por Ramón Díaz.

También destacan dos futbolistas con experiencia en la Liga. Son el delantero argentino Luciano Vietto, goleador en la semifinal contra el Flamengo y que pasó por el Villarreal, el Atlético de Madrid, el Sevilla y el Valencia de más a menos, y el atacante nigeriano Odion Ighalo, que destacó durante varias temporadas en el Granada. Entre la base saudí sobresale Salem Al-Dawsari, autor de un doblete desde el punto de penalti en la semifinal y también de uno de los goles del Mundial de Qatar, el que doblegó a Argentina y asombró al mundo.