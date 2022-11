Este es el vídeo con el que Gerard Piqué anunció su retirada

Gerard Piqué ha publicado un video en su cuenta de Instagram donde se despide de los aficionados culés y en el que avisa de que «este sábado será su último partido en el Camp Nou».

Además, añade el todavía jugador del Barça: «Vosotros, culers, me lo habéis dado todo, y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido quiero deciros que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habría otro equipo, y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou».