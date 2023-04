Pablo Pérez sigue a lo suyo: dos torneos ganados en siete días

De momento no se conocen límites para el majorero Pablo Pérez, emblema del fútbol playa en Canarias por su historial sin comparación y que, a punto de cumplir 38 años, mantiene una actividad competitiva digna de reverencia. Pérez viene de culminar una semana grande luego de adjudicarse dos torneos y evidenciar un estado de forma inalcanzable para el resto.

El primer éxito se lo apuntó con la camiseta de la UD Las Palmas, donde ejerce de capitán del equipo y es el director de la sección de fútbol playa, y en la primera edición del Torneo Ciudad de Gáldar, en cuya final se impusieron al Tenerife por un contundente 10-2.

Acto seguido, sin descanso ni tiempo para asimilar su logro en Gran Canaria, cogió un avión y se plantó en Málaga para competir con el Rostocker Robben alemán en un evento internacional celebrado en Málaga, siendo el único extranjero del combinado teutón y sobresaliendo nuevamente para llevar a los suyos al título.

No acaba aquí su calendario frenético porque el próximo mes de mayo estará en Japón para seguir ampliando su legado y palmarés. Sin rubor reconoce que no para de recibir propuestas y que la motivación no puede ser mayor al sentirse estrella de pleno derecho a escala internacional.

«Reconozco que pensaba retirarme o reducir un poco mis apariciones, pero me llaman de Portugal, Eslovaquia, Estonia, salió lo de Japón, en Alemania igual... Encima, es un orgullo estar en la UD Las Palmas con todo lo que significa llevar ese escudo. Mis sensaciones son increíbles. Hago goles, disfruto muchísimo... Hasta que el cuerpo aguante», dice.