Pablo Pérez sigue conquistando países: ahora, Eslovaquia

Nueve goles en las semifinales y seis en la gran final para decantar el título. En el Husty de Eslovaquia sabían muy bien lo que hacían cuando llamaron al majorero Pablo Pérez para que les ayudara en la fase decisiva del campeonato de su país. Pablo, que se encontraba en Italia, no dudó en coger el avión, llegar al viernes y ayer reventar todos los pronósticos con una actuación portentosa y que justificó con creces su estreno en este escaparate.

«En la fase previa habían perdido dos partidos y les tocó en semifinales un rival más duro. Me vine de Italia y sin tiempo para más ya estaba jugando y, la verdad, las cosas me salieron de maravilla. Tanto es así, que me han hecho una propuesta para poder asumir la dirección técnica de la selección eslovaca. Algo que me llena de orgullo y que, sin duda, estudiaré para más adelante», admitió.

Cuerda para rato

Recién cumplidos los 37 años, y con logros de este calibre en Portugal, España, Italia, Lituania, Holanda o Inglaterra, Pablo Pérez mantiene una agenda competitiva al más alto nivel con el Nettuno de la Serie A de Italia y, aunque es consciente de que el calendario ya le invita a pensar en retos más allá de la arena, se siente con unas sensaciones físicas «increíbles».

«Disfruto con lo que hago, no paran de llamarme para proponerme proyectos muy atractivos y voy día a día con todo. Mientras el cuerpo aguante, que vamos bien, aquí seguiré. Mi motivación no para de crecer porque he tenido el privilegio de que hago lo que más me gusta... Y encima gano títulos», concluye.