Oficial: Jesé, a la Sampdoria de Italia

Jesé Rodríguez ha encontrado cobijo en Italia. El ex de la UD Las Palmas ha firmado por la Sampdoria de la Serie A, equipo que actualmente está sufriendo un calvario, son penúltimos y a ocho puntos de la salvación.

El delantero jugará así en otra de las grandes ligas europeas, tras haber jugado en LaLiga (Real Madrid, Real Betis y UD Las Palmas), en la Premier League (Stoke City), en la Ligue 1 (PSG), en La liga portuguesa (Sporting de Lisboa) y en la primera división turca (Ankaragücu). De este último, salió tras no tener continuidad en el equipo y no adaptarse al país. El de La Feria buscó salir en el mercado invernal teniendo varias novias, siendo el Elche el mejor posicionado. Sin embargo, no encontró equipo y se quedó algunas semanas como agente libre hasta el día de hoy, cuando el grancanario de 29 años firma por la Sampdoria.

Terminó contrato y no fue renovado con la UD Las Palmas en junio de 2022. Su salida estuvo marcada por la polémica de sus comentarios sobre el planteamiento del técnico García Pimienta después del partido frente al Tenerife. De hecho, días después, el presidente de la entidad, Miguel Ángel Ramírez, censuró publicamente sus declaraciones.

Jesé llega a la Sampdoria para intentar revertir la situación del equipo, aún lejos de la salvación. El español, agente libre desde que finalizó su etapa en el Ankaragücü turco donde firmó 16 partidos y 5 goles, estará vinculado al club italiano hasta final de temporada, con opción a otra si logran la permanencia. El jugador ya ha sido presentado y llevará el dorsal número 99.

Sus primeras palabras

Su club ha presumido de nueva incorporación y ha publicado las primeras palabras del canario en italiano. «Jesé. Sampdoria, Código 99», decía el futbolista en el vídeo. Con eso último se refería a su dorsal ya que el jugador llevará ese número en su espalda que hasta ahora no le había portado en ninguno de los clubes en los que ha estado.