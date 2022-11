Luis Enrique: «Vamos a dar guerra en Qatar»

Luis Enrique considera que España cotizará alto en el Mundial que comenzará en poco más de una semana. «La sensación de plenitud que tengo con estos 26 jugadores es máxima. Hemos conseguido crear más que una selección, un equipo. Plenamente convencido de que vamos a dar guerra en Qatar», aseveró el preparador nacional tras desgranar una lista con un atractivo mix de jóvenes que han tirado la puerta abajo en tiempo récord y veteranos fajados en mil y una batallas. En definitiva, un bloque de autor que no se fija límites, como recordó su líder. «Mi listón es el infinito. Mi listón es competir cada partido. No hay nadie fuera de España que descarte a España como candidata a estar entre los mejores. Que vamos a dar guerra, no hay duda, como en el Europeo. ¿Cuál es la diferencia? Que dimos la vuelta a una situación desfavorable. La afición está volcada con la selección y trataremos de devolver el trabajo», incidió el asturiano.

Satisfecho de haber elaborado la que describió como «una lista macanuda», reveló que mantuvo dos dudas hasta el último momento, una relacionada con la delantera y la segunda respecto al pivote. En el ataque la disyuntiva era si convocar o no a Ansu Fati, descartado en septiembre pero llamado ahora a filas, entre otras cosas porque de su pegada depende en buena medida el futuro del combinado nacional.

«Nosotros apostamos por él antes que otros. El nivel de Ansu es incuestionable. Ha vivido un proceso difícil. He tenido dudas hasta el último segundo. Ha influido la ilusión que tengo en recuperar al mejor Ansu. ¿Está cerca? ¿Sí, no? ya lo veremos. En su club no es fijo, pero bueno. Creo que puede ser un estímulo grande, pero son dudas a despejar. Lo veremos durante el Mundial», dijo sobre el diamante del Barça.

El técnico eludió hablar de ausencias. «Hay jugadores que podrían estar perfectamente y se han quedado fuera», se limitó a señalar porque prefirió poner el foco en los 26 jugadores citados para defender a La Roja con varios nombres propios sobre la mesa como los de Hugo Guillamón o Yéremy Pino. «Es un jugador que viene asiduamente y que va creciendo y reúne todo lo que queremos para los jugadores de banda. Tiene calidad, tiene gol», apuntó sobre el extremo del Villarreal.

Respecto al canterano del Valencia, incidió en que su versatilidad ayudó a abrirle hueco. «Le favorece jugar de pivote. Gracias a cómo juega su equipo me da una opción muy válida», expresó el seleccionador, que opina que el bloque ofrece recursos muy variados. «Con 26 tengo cubiertas todas las posiciones. Si es la mejor o no, el tiempo lo dirá. En términos de lo que considerábamos importante, llegamos de la mejor manera, cumpliendo con nuestras mejores expectativas. No vamos a cambiar nuestra manera de jugar. No creo que haya nadie que diga que somos una pareja de baile agradable», insistió.

El combinado nacional mantendrá intactas sus señas de identidad en Qatar, las mismas que adornan a La Roja desde que el preparador asturiano empuñó el bastón de mando. «No voy a cambiar por llegar al Mundial. Esta es la selección de Luis Enrique. De miedo no vamos a morir. No hay duda de lo que vais a ver en España. Estas son nuestras cualidades. Si va a llegar al resultado, es imposible de predecir», abundó.

Razonó su decisión de cubrir esta vez todo el cupo de 26 futbolistas que permite la FIFA, cuando en la Eurocopa solo citó a 24. «La Euro no permitía todos en el banquillo. A partir de este Mundial cambia el planteamiento. La posibilidad de coger más jugadores implica que podamos tener más gente y soluciones. No tengo problema en gestionarlo. Con sentido común. Esto no es una competición para que se vayan todos contentos», diseccionó.

Defensa a ultranza de Busquets

Elogió a Busquets, el más veterano de la tropa y objeto de debate a cuenta de su físico. «Mi objetivo es convencer a Busi para que juegue otro Mundial más. Esto es como Rafa Nadal. ¿Hay alguna duda en que ha sido el mejor de la historia? Si a Nadal le hacemos un ranking, ¿en qué número le pondrías tú? Si tenemos el balón más que el rival, Busquets se convierte en el número 1. Pero yo no veo en el panorama mundial ninguno mejor que Busi para jugar a lo que nosotros jugamos», remarcó Luis Enrique.

Respecto a la decisión de llamar a Asensio, desveló que «el punto crítico fue la anterior convocatoria» porque demostró su validez para el proyecto del asturiano y además ha cambiado su situación en el Real Madrid, tras un inicio de temporada complicado. «Le ha dado la vuelta. Ha sido decisivo. Para nosotros es un jugador que puede jugar en banda. Jugó también de falso nueve y puede ser impredecible. Esta una situación al alza«, dijo.

Explicó que pese a contar solo con un nueve puro, en la expedición que viajará la próxima semana a Qatar tiene alternativas de sobra para la punta de lanza. «De los ocho, Álvaro (Morata) es el más nueve. Dani Olmo ya jugó las semifinales como nueve, Ferran juega en banda pero puede jugar por dentro. Ansu puede jugar por dentro», resumió.

Se refirió, por último, a su labor como vigía del grupo. «He tenido la suerte de entrenar a equipos con los mejores jugadores del mundo y he aceptado mi rol de liderar e intentar adaptar todo para que funcione. También he entrenado a equipos de otro tipo. Aquí puedo escoger lo que yo creo que interpretan mejor la idea que tenemos. El trabajo difícil está en el campo. Mi tarea es coordinarlos y potenciar sus virtudes. Tenemos la tendencia de fijarnos en los errores. Tienen que rendir. Ese es mi objetivo en este Mundial», acotó.