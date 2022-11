España recupera la vía Ansu Fati dos años después

Aún resuenan en Valdebebas los ecos del apoteósico segundo partido de Ansu Fati como internacional. Había debutado hacía apenas unos días en Stuttgart, ante Alemania. Un buen estreno. Salió en la segunda mitad por Jesús Navas y metió varias dentelladas a la defensa germana. Ya en la prolongación, conectó un buen cabezazo a la red que fue anulado por falta. Aquel estreno, que en su día fue otro de esos experimentos arriesgados de Luis Enrique, dejó un regusto muy dulce tanto en el seleccionador como en los aficionados. Por entonces se sabía de su potencial, pero el desparpajo y la valentía que mostró en el Mercedes Benz Arena eran desconocidos para el hincha común.

Apenas tres días después fue titular ante Ucrania, en un estadio vacío y con un frío impropio para el mes de septiembre. Difícil encontrar un inicio tan arrollador en la historia de la selección que el que proporcionó el azulgrana. En el primer minuto ya había provocado un penalti. Después, hizo y deshizo a su antojo. Con un gol y una asistencia se había merendado en media hora al equipo entonces entrenado por Shevchenko, incrédulo ante semejante exhibición de un adolescente.

Aquello llevó incluso a que se hablará de una nueva era de la selección liderada por Ansu, una ilusión cercenada poco después por el desgarro en el menisco que convirtió los siguientes dos años del muchacho en un calvario interminable.

Cuanto todo parecía volver a la normalidad, Luis Enrique quiso recuperarlo también para la selección, aunque con reservas. Le llevó en junio, a la larguísima concentración con cuatro partidos, de los que Ansu no disputó ni un solo minuto. No estaba para ese ajetreo. A la vuelta del verano, en cambio, el técnico asturiano le dejó en casa pese a que Ansu empezaba a sumar más minutos vestido de azulgrana. Aquello se vio como un golpe casi definitivo para las aspiraciones de ver al niño criado en Marinaleda en el Mundial. Pero los caminos del seleccionador son inescrutables. En los dos meses transcurridos desde su portazo a la llamada definitiva entre los 26, no es que el rendimiento del atacante haya mejorado en exceso, pero el sentimiento ha acabado por poder más en la mente de Luis Enrique.

El chico, que jugó en Amán su quinto partido internacional, 25 meses después de disputar el cuarto, le agradeció la titularidad al técnico con el primer tanto del partido. El asturiano le quería ver sobre el campo los noventa minutos, aunque al final fueron setenta. «Dejad de referiros a Ansu como un jugador que ha sufrido lesiones. Es como todos los demás», exclamaba con fastidio Luis Enrique en la previa cuando le preguntaron por él. La sintonía entre ambos vuelve a funcionar. Ansu parte en desventaja respecto al resto de atacantes, pero si el físico le respeta puede ganar enteros a toda velocidad.