Messi carga contra Mateu: «La FIFA no nos puede poner un árbitro así»

La victoria no atemperó el ánimo encendido de los jugadores argentinos, que acabaron muy enfadados con el árbitro, el español Mateu Lahoz, al que responsabilizan de haberles llevado a la prórroga. «Sentí mucha bronca -señaló Messi-, pero no voy a hablar del árbitro porque luego te sancionan y no puedes ser sincero». El diez argentino, no obstante, dejó bien claro lo que pensaba: «La gente ya vio lo que fue. Teníamos miedo antes del partido porque sabíamos cómo era. La FIFA no puede poner un árbitro así en un partido de tanta competencia y que no esté a la altura». Una hora más tarde, en la conferencia de prensa y ya en frío, ratificó todas sus palabras: «Mateu nos perjudicó. Esa falta no era para ellos».

Más duro si cabe fue el portero, Dibu Martínez, que lo calificó sin ambages como «el peor árbitro del Mundial de lejos». «El árbitro quería que nos empataran, no sé lo que cobró en el tiro libre ni porque dio diez minutos de tiempo adicional», se explayó el guardameta. Quien no quiso entrar en la polémica, por más que le preguntaron los periodistas argentinos, fue Lionel Scaloni. El técnico argentino aseguró de entrada que no iba a hablar del árbitro: «Lo conozco, tengo buena relación con él y ya está. Por suerte terminó bien».

El enfado de Messi se extendió al entrenador neerlandés, Louis van Gaal, al que atacó por su propuesta futbolística: «Van Gaal vende que juega bien al fútbol pero luego solo mete pelotazos». El astro argentino en cierto modo se la devolvía así al técnico, que antes le había criticado por «no jugar mucho contra el rival cuando no tiene la posesión del balón». Scaloni defendió a su pupilo: «Leo se quedó un poco tocado. Es el mejor de la historia y no jugamos con diez, sino con once». El técnico argentino sí se mostró sorprendido por el planteamiento de Van Gaal en la segunda parte: «Ellos plantearon un segundo tiempo muy extraño, el partido quedó cortado porque se dedicaron a tirar pelotazos a los delanteros. Es lícito jugar así, pero te obligan a defender porque meten a tres delanteros de uno noventa. Nos jugó de una manera que no esperábamos, es verdad, pero también se estaban quedando fuera del Mundial». El interpelado, Louis van Gaal, que se despide de la selección naranja, no entró al trapo: «Ellos hicieron un gol con un gran pase de Messi. Pero nosotros teníamos ventaja de altura con los delanteros. Nos ha ido bien y hemos logrado el empate».

