El máximo goleador español de las grandes ligas nació en Gran Canaria, viste de amarillo y no juega en la UD

El máximo goleador español en las grandes Ligas de Europa nació de Las Palmas de Gran Canaria, viste de amarillo y no juega en la UD.Rafa Mujica la está rompiendo en el Arouca de la Primeira de Portugal con unos registros exclusivos en el continente. Ha puesto su firma a 16 dianas en el campeonato regular, lo que le diferencia de nombres como Borja Mayoral, Álvaro Morata o Gerard Moreno, quienes están por debajo suyo en estadísticas realizadoras en el torneo doméstico, y añade el mérito de que ninguno de sus remates a la red ha sido de penalti. Jugando en un modesto del balompié luso que aspira a mantenerse, lo de Mujica cobra tintes de proeza por el nivel de dificultad que tiene su frecuencia anotadora y que le postula a pujar por acabar como el artillero con mejor porcentaje del país ibérico. A la caza está de Banza (Braga) y Gyokeres (Sporting de Lisboa) que, con 18, encabezan la tabla de efectividad.

«Nunca dejé de creer en mí y, al final, todo era cuestión de que me dieran confianza y partidos. En el Arouca lo he encontrado todo y mi satisfacción es muy grande por corresponder con trabajo y goles a la consideración que me tienen. Llevo ya 19 goles, pues a los 16 de la Liga añado tres en otras competiciones oficiales, y eso me hace estar viviendo la mejor campaña de mi carrera. Ya la campaña pasada me fue bien, con 14 goles en mi cuenta, pero ahora lo he superado y quiero más«, reconoce el ariete grancanario.

Un fútbol «de áreas»

Mujica dice estar «encantado» en Portugal, donde se practica «un fútbol muy directo, de mucha área», lo que ha propulsado sus prestaciones hasta límites que ni él mismo podía imaginar, tal y como admite: «Si me dicen esto en verano, seguro que lo firmo. Están siendo meses buenísimos. Los necesitaba porque venía de etapas en las que no me salieron las cosas. Fue venir aquí y cambiar todo para bien. Por eso me centro en el día a día, en tratar de seguir ayudando al equipo y, si es posible, con goles. ¿Máximo goleador de las grandes ligas? Bueno, es un dato que está ahí y que me llena de orgullo sabiendo el potencial mundial de los delanteros españoles. No es mi objetivo rivalizar con ellos. Pero si se está dando como ahora, pues bienvenido sea«.

Echa la vista atrás: niño prodigio de Barranco Seco, proyecto de diamante en el Barcelona de Messi, traspaso al Leeds y, desde entonces, aventuras sin suerte en el Extremadura, Villarreal B, Oviedo y, ya en última instancia, un regreso a la UD en el que nada funcionó en año y medio (enero de 2021-junio de 2022) en Segunda.

«Me hubiese gustado que todo hubiese sido diferente en la UD. Es el equipo de mi tierra en el que siempre soñé jugar. Pero, por lo que fuera, no fue posible. Era complicado rendir con pocas oportunidades. Desde la distancia me alegro de ver al club en Primera, a este nivel tan positivo. Siempre les deseo lo mejor. ¿Volver? No es algo que ahora esté en mi mente. Tengo 25 años y siento que puedo afrontar más desafíos como el que tengo ahora en el Arouca«, concluye.