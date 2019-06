Madrid, capital angloparlante del fútbol mundial

Camisetas rojas y blancas, expresiones como " Never Give Up " (" Nunca hay que rendirse ") o " Forever Spurs " (" Siempre Spurs ", los aficionados del Tottenham) han dado a la capital una clase de inglés acelerada bajo un sol de justicia que no ha acobardado a los aficionados de los dos conjuntos.

Liverpool no quiere ‘brexit’

Mucho calor, mucho refresco

Entre los aficionados Spurs también se veían varios hinchas surcoreanos, seguidores del centrocapista Son Heung-Ming. "Vamos a ganar", ha señalado a EFE uno de estos aficionados con la efigie de su ídolo en una cartulina y la inscripción "You know what? We're gonna win" (¿Sabes qué? Vamos a ganar).

También entre los seguidores del conjunto que dirige el argentino Mauricio Pochettino se veían muchas banderas israelíes. "Tottenham tiene muchos aficionados judíos, y de Israel", explicó otro seguidor Spur a EFE, ya que la comunidad judía londinense tiene lazos históricos con el conjunto de White Hart Lane.

En un mediodía sin sobresaltos, aunque con mucho calor y el consiguiente consumo de cerveza, los aficionados ingleses seguían animando y calentando el ambiente antes de partir hacia el Metropolitano, que abrirá sus puertas a las 18.00 horas, mismo horario en el que cerrarán las zonas de aficionados.

De momento hoy no se han producido incidentes, aunque sí la pasada noche. Cuatro ciudadanos británicos han sido detenidos por diversos altercados y agresiones, en los que un policía ha resultado herido leve en el marco del dispositivo de seguridad, en el que participan cerca de 5.000 agentes, el mayor operativo policial que se ha diseñado para un evento de este tipo.

Un operativo en el que por primera vez participará un dron de la Policía Nacional que sobrevolará las inmediaciones del estadio.