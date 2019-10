Los seleccionadores de Canarias vieron a medio centenar de talentos conejeros

Evaluación. El cuerpo técnico de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas aprovechó esta semana pasada para evaluar el talento de los futbolistas lanzaroteños de ambos géneros y valorar la posibilidad de incorporarlos en el futuro a las distintas selecciones canarias que competirán en los campeonatos de España de selecciones territoriales.

Altavista. Hasta la isla de Lanzarote se desplazaron Tino Déniz, director técnico, y los seleccionadores Juan Carlos Valerón (masculino) y José Luis Hernández (femenino). En una intensa tarde futbolística en el Campo Agapito Reyes Viera, en el barrio de Altavista, los técnicos tuvieron la oportunidad de ver en acción a los futbolistas que habían sido citados por los seleccionadores insulares Basilio Coco y José Manuel Montero.

Sub 17. Tanto Valerón como Hernández recibieron una grata sensación del nivel futbolístico demostrado por los participantes. En el caso de las féminas acudieron un total de 16 jugadores de las 20 que fueron convocadas y no descarta que algunas de ellas se desplace en las próximas semanas a los entrenamientos que se programarán para la categoría Sub 17 en Gran Canaria.

Partidillo. Por su parte, Juan Carlos Valerón y los otros técnicos que le acompañaron vieron en acción a 34 futbolistas de la categoría Sub 16, con los que se hicieron dos equipos que jugaron un partido entre ellos. El resultado de su evaluación se conocerá en las próximas convocatorias que realice el seleccionador.