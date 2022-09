Espectacular salto del Barça en el límite salarial

Seis meses después de ser el único club profesional que no cumplía con el límite salarial impuesto por LaLiga, gracias a las famosas palancas que hipotecan su futuro pero le han permitido aliviar su situación financiera y reforzarse para luchar por todos los títulos, el Barcelona ha dado un salto espectacular tras el cierre del mercado de verano. El club azulgrana ha pasado de tener un límite de -144 millones de euros en el mercado de invierno a 656 de balance positivo en plantilla, solo superado por el Real Madrid, que ha reducido su tope salarial de 739 a 683 millones. El Barça ha crecido en 800 millones de capacidad como consecuencia de sus obligadas ventas de patrimonio, para cumplir con el límite salarial y tener la posibilidad de fichar hasta siete futbolistas (Lewandowski, Raphinha, Koundé, Kessié, Christensen, Bellerín y Marcos Alonso), además de renovar a Dembélé.

La lista hecha pública este viernes por LaLiga sobre el límite de coste de plantilla deportiva en Primera y Segunda División está protagonizada por un club que, aunque no estaba en peligro de quiebra, dado que no vendía activos ni jugadores, sí estaba muy limitado para potenciar su plantilla. Ahora, sin embargo, presume de, si no el mejor, uno de los mejores delanteros centro del mundo, y de un gran fondo de armario, con una plantilla que rebosa calidad y vuelve a ser candidata a ganar cualquier competición. El Barça ya ha salido por fin de la regla del 1/4 que solo le permitía gastar un euro por cada cuatro ahorrados y ahora es segundo en la clasificación del límite salarial, es decir, el máximo que puede gastar cada club en su plantilla a raíz de sus ingresos y sus gastos. «No ha habido manga ancha con el Barça, y se lo hemos explicado a todos los clubes», se defendió este viernes el presidente de LaLiga, Javier Tebas. «Lo que ha gastado ahora en plantilla es imposible que lo haga la temporada que viene», aseguró el máximo dirigente de la patronal.

La tercera posición la ocupa el Atlético de Madrid, tras el Sevilla tras el mercado de invierno y ahora claramente por encima del club andaluz. El Atlético ha pasado de 161 a 341 millones, mientras que el Sevilla se mantiene en 199 millones, por delante del Villarreal (151), la Real Sociedad (134) y el Athletic (127). Ocho de los 20 clubes de la máxima categoría superan por tanto el centenar de millones de límite salarial, aunque el Betis está muy cercano a esa cifra (96). En Segunda División es el Granada el que encabeza la tabla, con 29 millones, por encima del Leganés (19) y el Eibar (13). Mientras que en Primera el techo salarial es ahora de 3.052 millones –antes 2.046–, en Segunda se situá en 210, cuando la pasada temporada era de 252.

Patrimonio neto «deteriorado»

La progresión en Primera es consecuencia de la tremenda subida experimentada por el Barcelona, gracias, sobre todo, a la venta de sus derechos audiovisuales y de Barça Studios, además de ceder el nombre del Camp Nou a Spotify y de haber llevado a cabo varias ventas de jugadores y reducciones de salarios. El límite de coste de plantilla deportiva, impuesto como fórmula de control económico de LaLiga, es el concepto que recoge la cantidad máxima que cada club puede gastarse en los salarios destinados a jugadores, entrenador, segundo entrenador y preparador físico (plantilla inscribible), así como en el filial, la cantera y otras secciones del club (plantilla no inscribible). «El único club que dice que el límite salarial no está claro es el Barcelona», lamentaba recientemente Tebas, días antes de que la patronal de clubes facilitase este viernes las cifras, ocho días después del cierre del mercado de verano. «El Barça sabe cómo es el control económico desde hace tiempo y sabe que con Bartomeu se ha hecho cumplir igual», recuerda el presidente de LaLiga.

En el anterior mercado de invierno, para inscribir a Ferran Torres, que costó 55 millones más 10 por incentivos, el Barça debió liberar cuatro veces el valor del futbolista, según la regla del 1/4. Su balance negativo de 144 millones en invierno se debió también a las contrataciones de Aubameyang, Adama Traoré y Dani Alves, que ya no forman parte de la plantilla culé. «El Barça ha deteriorado su patrimonio neto. Hay que obligarle a que ahorre», reclamó entonces Javier Tebas. El club que preside Joan Laporta antes tan amenazado tomó nota y en solo medio año, relanzado por sus palancas, se ha producido el 'milagro' económico.