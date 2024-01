Xavi no seguirá a final de temporada al frente del Barça

Consumada la derrota del Barça por 3-5 ante el Villarreal después de un partido polémico, Xavi Hernández estaba hundido. Primero se encerró en un despacho con el presidente Joan Laporta para analizar la situación, con los culés a 10 puntos del Real Madrid, y luego comunicó que ha tomado la decisión de que no seguirá a final de temporada.

«La situación merece un cambio de rumbo, toca anunciarlo. Lo tenía decidido hace días y creo que es el momento. El club necesita un cambio de dinámica. Pensando en el club, en el bien de los jugadores. Se liberarán. Jugamos con demasiada tensión. Creo que lo mejor es irse», comunicó un Xavi que apareció en la sala de prensa con su hermano y su mujer.

«No quiero ser un problema, siempre he querido ser una solución. Y la solución, siendo coherente y pensando en el club, es dejar el cargo el 30 de junio», insistió. «Daré lo mejor de mí los cuatro meses que quedan. Creo que aún podemos hacer una buena temporada. Es una situación de tener sentido común, de pensar en el club antes de mí. Por eso no seguiré», cerró.

El Barça vive instalado en una montaña rusa permanente, sobre todo porque en defensa es un drama, y por eso ya se encuentra a diez puntos del Real Madrid después de 21 jornadas y puede poner en peligro incluso su clasificación para la Champions. Pero la derrota de este sábado ante el Villarreal en Montjuic y la manita sufrida por los culés traerán cola. Momento especialmente dramático para Xavi Hernández, que se sabe más fuera que dentro del banquillo azulgrana a corto o medio plazo y que sigue empeñado en buscar excusas.

Cuando Munuera Montero, a instancias de Jaime Latre desde el VAR, anuló el penalti que había señalado por una mano de Comesaña que pareció codo pegado al cuerpo, se produjo un hecho insólito. El técnico del Barça, impotente porque su equipo no se podía poner 4-3 a favor ya muy cerca del final, se giró hacia la cámara y espetó: ¡«Es una vergüenza, es una vergüenza!».

Algo más tranquilo se mostró acabado el choque, eso sí, sin dejar en ningún momento de considerar que en la jugada del penalti rectificado su equipo se vio claramente perjudicado. «Al final me van a sancionar y no quiero generar más polémica. La derrota se ha producido por nuestros errores, pero es que esa jugada, y ahí están las imágenes, marca el partido. El cuarto árbitro me dice que es penalti claro, que le da en el codo», afirmó, contrariado, el preparador de Tarrasa en Dazn.

«Estoy jodido y para mí es un mazazo difícil de digerir, pero nos tenemos que levantar y pensar ya en el miércoles. Mi trabajo ahora es recuperar el equipo porque los jugadores están anímicamente muy mal. Todos somos culpables, pero el máximo responsable soy yo. Hay que cambiar la dinámica cuanto antes porque la Liga se nos pone muy difícil, esa es la verdad», insistió el preparador azulgrana.

«Hay que aprender a base de hostias»

Xavi se refirió a la «falta de madurez» como clave de los malos resultados. «Hemos merecido ganar, pero no hemos gestionado bien las pérdidas, ni hemos hecho la falta táctica necesaria. Están maximizando mucho errores nuestros y este el el resumen de la temporada. El golpe es duro pero hay seguir, de peores situaciones hemos salido como club».

Xavi se detuvo sobre todo en el tercer gol encajado, anotado por Guedes, cuando la remontada del Barça parecía consumada. «Los errores tienen poca explicación. Estamos encajando más de lo normal y ese tercer gol no se puede recibir. No hubiera ocurrido si haces una falta táctica y te enseñan amarilla, sin más. Nos falta madurez al competir y nos está pasando factura. Defendemos bien con balón, generamos muchísimas ocasiones de gol, pero el problema es cuando perdemos el balón. Suceden los errores y dejas vivo al rival«.

Enfatizó esa idea de la falta de madurez de sus jugadores durante su larga comparecencia. «Hay que evitar las transiciones o contragolpes y lo primero es recuperar el balón. Y si no puedes, hay que hacer una falta y también mejorar las vigilancias. Le damos demasiada ventaja al contrario y está pasando toda la temporada. También es un tema mental, que quizá los jugadores piensan que ya ha acabado el partido. Tenemos mucho jugadores jóvenes que necesitan mejorar a base de castañas, de hostias», zanjó.

De Jong: «Tenemos plena confianza en Xavi»

Frenkie de Jong, uno de los capitanes, dio la cara en el postpartido, todavía en caliente y a pie de campo. No dabe crédito el neerlandés a lo ocurrido en Montjuic ante el submarino amarillo, pero apoyó al cuerpo técnico. «No era un buen partido nuestro, pero si has remontado no se pueden regalar estas cosas y perder al final. Tenemos que mejorar esto porque no le puede pasar en un equipo top con tienes experiencia».

No buscó justificaciones el ex del Ajax. «El penalti nos favorecía mucho porque podíamos ganar, pero lo han revisado en el VAR y hay que confiar». Y aseguró el centrocampista culé que la plantilla azulgrana está con su entrenador. «Tenemos plena confianza en Xavi, que está haciendo un buen trabajo. Es culpa de los jugadores».