Xavi: «Hemos merecido la victoria»

«Creo que hemos dominado durante sesenta minutos, pero el fútbol es esto. Hemos merecido la victoria. Cuando no marcas el 2-0 el Madrid tiene estas cosas. Hoy hemos necesitado cinco o seis para meter un gol y el Madrid con tres o dos y media te mete dos. Esa es la diferencia hoy, nos ha faltado efectividad», aseguró Xavi tras la derrota de su equipo en el clásico disputado este sábado en el Lluis Companys.

Xavi quiso además poner en valor el planteamiento táctico con el que afrontó el choque. «Hemos controlado muy bien al Madrid. Nos han generado muy poco. Apenas un tiro de fuera al área que ha significado el empate y luego en un centro hay un rebote y no tenemos fortuna. Queremos ganar la Liga y competirla, estamos en la jornada 11. Paciencia y a seguir trabajando. El equipo ha hecho muy buen partido», aseguró.

Tras esos primeros sesenta minutos de dominio culé, el Madrid creció y el Barça se vio obligado a replegar metros, algo que Xavi cree que fue más mérito de su rival que demérito de su equipo. «Físicamente han apretado y se han ido para arriba la última media hora, en la que han dominado y nos han hecho sufrir. Lo planteado ha salido a la perfección. Es una desgracia», aseveró.

Por último, fue cuestionado por las dos jugadas polémicas en las áreas y su rifi rafe con Vinicius, algo a lo que quiso restar polémica. «Nos llevamos una derrota inmerecida, pero no hemos perdido por el árbitro», dijo sobre lo primero, mientras que respecto al brasileño tampoco quiso generar más debate. «Le he hecho una caricia y le he dicho que no era falta. Le respeto y le admiro como futbolista», concluyó.