Bellingham: «Vi muchos clásicos desde el sofá; hoy me tocaba vivirlo y hacer algo grande»

Jude Bellingham ya sabe lo que es dejar su impronta en el clásico. El británico resolvió su primer partido ante el Barça con un doblete que certificó la remontada del Real Madrid en la segunda parte del duelo disputado en Montjuic, a cuyo término dejó unas reflexiones que vuelven a constatar su arrolladora personalidad y son puro ADN blanco.

«Me está saliendo todo. Preparo bien los partidos y aprendo mucho de mis compañeros y de los técnicos. Solo quiero aprender y mejorar. Acabo de hablar con mi familia, no los entendía. Les dije que estaba ilusionado y emocionado antes del partido. He visto muchos clásicos desde el sofá. Les dije que hoy me tocaba vivirlo y hacer algo grande en un clásico. Lo he hecho», manifestó el mediapunta del Real Madrid tras tumbar al Barça y elevar a trece goles su producción anotadora en otros tantos encuentros disputados por el futbolista nacido en Stourbridge hasta la fecha.

«No he estado a mi mejor nivel. No se trata de buscar de hacer algo especial siempre, sino combinar con los de arriba e intentar que el equipo gane. Lo hice bien. En el primero me llegó la pelota y supe que iba a marcar», apuntó el británico sobre el tanto que valía el empate momentáneo y que constituía su primera diana desde fuera del área desde que viste la elástica del Real Madrid. «Recibí el balón en el balcón del área. Lo estaba diciendo desde hace muchas semanas, sé que podía marcar la diferecia en ese aspecto. Muchas veces los rivales piensan que voy a intentar llegar al área, pero la pegué desde fuera. Tengo la técnica para hacerlo y entró por la escuadra», agregó Bellingham, que después resolvió el partido con un gol de nueve puro.

«Me encantan las remontadas, sufre el corazón pero los partidos son divertidos. Dimos la talla y no bajamos los brazos», señaló el '5' en declaraciones efectuadas a Real Madrid TV después de un choque en el que el Barça fue superior durante la primera hora, pero en el que los blancos acabaron llevándose la victoria gracias a su mayor contundencia en el área. «Ni yo ni el equipo estuvimos a nuestro mejor nivel, pero poco a poco empezamos a meter presión y lo notó el Barça. Llegó la recompensa. Mostramos fe y carácter», acotó Bellingham.

Modric: «Hemos mostrado una vez más nuestro carácter»

Otro de los protagonistas del asalto del Real Madrid a Montjuic fue Luka Modric, quien salió en la segunda parte para dinamizar el juego del equipo de Carlo Ancelotti en el que fue el partido número 500 del genio croata luciendo la zamarra blanca.

«Estoy muy orgulloso de poder representar a este club tantas veces. 500 es un número muy especial. Llegar a esta cifra contra un rival grande, en el clásico, y ganar el partido... No puedo pedir más. Estoy muy orgulloso de llegar a esta cifra en el club más grande de la historia», comentó el volante de Zadar, que asistió a Bellingham en el gol que le dio la victoria a su equipo tras centro de Carvajal.

«Hemos mostrado una vez más nuestro carácter. Nunca rendirse e ir hasta el final. Lo hemos hecho muy bien en el segundo tiempo y merecimos ganar. No podía ser un día más especial. Este número es muy grande. Creo que no soy consciente de lo que estoy consiguiendo en este club», continuó el ganador del Balón de Oro en 2018.

«Hay que seguir así porque queda mucho hasta el final», reseñó el '10' del Real Madrid, que se deshizo en elogios hacia Bellingham. «Ha venido y parece que lleva mucho tiempo aquí, no tres meses. Ha caído, como se dice en España, con el pie derecho. Estamos muy contentos todos con su rendimiento por su personalidad y por cómo es. No es casualidad que se haya adaptado tan bien. Es un chico top y tiene un talento extraordinario que está mostrando todos los días. Está metiendo tantos goles que ni él se lo cree. Muy feliz por él y felicitarle por todo lo que está haciendo. Tiene que seguir así», aplaudió.

Vinicius: «Jude es increíble»

También habló al término del partido Vinicius. El brasileño no pudo brillar en el apartado individual debido a otro gran marcaje del azulgrana Araujo, pero se mostró feliz con la que es su victoria número 150 con el Real Madrid. «Llegar a esta cifra en el mejor equipo del mundo y en un clásico es muy importante para mí. Debemos seguir así y estamos todos muy contentos. Tenemos hasta el miércoles libre para disfrutar de este clásico y después hay que volver fuerte», dijo el fluminense.

El ex del Flamengo agradeció la libertad que le da Ancelotti y apeló a la idiosincrasia del Real Madrid a la hora de analizar el triunfo logrado por los blancos en territorio comanche. «Nunca nos rendimos y al final cuando peleamos podemos ganar todos los partidos. Hemos controlado muy bien en la segunda parte y jugado muy bien. Todos sabíamos que el segundo gol iba a llegar y ha llegado una vez más. Jude tuvo la oportunidad de marcar».

Vinicius ha establecido una gran sociedad con Bellingham dentro y fuera del campo. El jueves ambos asistieron al clásico de la Euroliga disputado en el WiZink Center, compartiendo zona de asientos con Tchouaméni y Rodrygo, y este sábado dedicó alabanzas al ex del Borussia Dortmund. «Es increíble. Siempre marca las diferencias. Somos muchos jugadores jóvenes y estamos mucho tiempo juntos dentro y fuera del campo. Eso hace unión en el equipo y nos hace mejorar para ganar muchas cosas esta temporada», argumentó.