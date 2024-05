Xavi: »La confianza del presidente está intacta»

«Está todo como hace tres semanas, no hemos hablado de nada. Me transmiten tranquilidad, confianza, proyecto e ilusión. Ya nos sentaremos. Hay un proyecto y una base extraordinaria en la plantilla. Hemos competido. No cambia nada», afirmó Xavi Hernández este sábado en la rueda de prensa previa al partido de su equipo contra el Rayo Vallecano. El técnico de Tarrasa quiso despejar balones fuera después de 72 horas que han sido un auténtico terremoto que se ha llevado por delante la buena sintonía que había en el club hace tres semanas, cuando decidió continuar en el cargo.

Y es que las palabras de Xavi el miércoles en las que daba a entender que era difícil competir con los mejores clubes de España y Europa sentaron como un tiro en la planta noble de la entidad azulgrana., algo que todavía no parece haber llegado a oídos del técnico. «A mí el presidente no me ha transmitido enfado, sino tranquilidad y pensar en el Rayo. Entiendo a los medios, pero su confianza está intacta y también la de Deco y Yuste. Seguimos con ilusión, ambición de afrontar lo que queda de esta temporada y la siguiente. Trabajando mucho», añadió.

Esa tranquilidad contrasta con el estado de nerviosismo que se vive en el club azulgrana, una situación que afecta a todos los niveles y que Xavi ha tratado de rebajar de puertas para adentro. «A los jugadores les he transmitido que hay mucho ruido fuera, pero que estas cosas, pasan. El futbolista está bien, implicado y con ganas de ganar mañana. Intento transmitirles tranquilidad, no tengo que engañar a nadie«, afirmó, al tiempo que aseguró que «las críticas le hacen mejorar» y que «este año no ha llegado para ganar títulos por detalles».

Xavi aprovechó también para centrar el foco en el partido fundamental que su equipo tiene este domingo contra el Rayo. Un triunfo permitiría a los azulgranas sentenciar la segunda plaza y lograr el billete para la Supercopa de España, algo básico para la entidad que preside Joan Laporta. «Lo tenemos todo de cara. Dependemos de nosotros. Es una oportunidad grande, un partido muy importante. Queremos sentenciar ya aunque queden dos oportunidades«, sentenció.

Plebiscito de la afición

La grada del Lluis Companys dictará sentencia. Sobre el césped estarán las dos realidades que exponen ambas partes. Por un lado, un equipo incapaz de competir ante los más grandes y que adolece de fichajes que refuercen el proyecto y permitan mirar de tú a tú a un Real Madrid que, año tras año, va a más. Y en la otra esquina del cuadrilátero está la historia de un Barcelona que no puede permitirse un mensaje derrotista pese a la situación económica del club y que todavía cuenta con jugadores de peso como Ter Stegen, Frenkie de Jong, Gündogan o Lewandowski.

Será el último partido en casa del curso y encima será frente a un equipo que suma cinco partidos seguidos sin perder ante el Barça. Por eso, y por la delicada situación que atraviesa en el cargo, Xavi no quiere experimentos y tirará de todo lo que tiene a su disposición No podrá contar con los lesionados Balde, Gavi y Frenkie de Jong, mientras que es duda Ronald Araujo, todavía renqueante de los problemas físicos que atraviesa. Estas ausencias condicionarán un once en el que el de Tarrasa podría dar la alternativa de nuevo a Fermín en la parcela ancha tras el doblete que el canterano consiguió ante el Almería. El futbolista de Huelva acompañaría a Christensen y Gündogan por detrás del tridente ofensivo compuestos por Raphinha, Lamine Yamal y Lewandowski, tres jugadores que se han convertido en básicos en el último tramo de la competición.