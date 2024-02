Tebas da por hecha la llegada de Mbappé al Madrid: «Hay un 99% de posibilidades»

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, es muy optimista sobre el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid y cada día que pasa sube el porcentaje de la llegada del astro francés al equipo que preside Florentino Pérez. El mandamás de la competición española da por hecha la contratación del internacional francés del PSG, y considera que «hay un 99% de posibilidades» de que el ariete galo termine jugando a las órdenes de Carlo Ancelotti. Así lo aseguró en una entrevista para l'Équipe, donde no dudó en asegurar que va a ser una gran noticia para el fútbol español.

«Es uno de los mejores jugadores del mundo. Desde mi punto de vista, Bellingham, Haaland y Mbappé son los tres jugadores más dominantes del planeta, y dos de ellos están en el Real Madrid», expuso el dirigente, quien reconoce que la salud económica del conjunto de Chamartín es buena y no deberá vender a nadie para traerlo. «Su estrategia no es a corto plazo. No tienen que vender a nadie para permitirse a Mbappé. De verdad que no». Cabe recordar que hace unos días la Liga sacó el límite salarial de este mercado de invierno, que confirma que el del Madrid está en 727M.

No obstante, este es un tema que no ha tratado con Florentino Pérez, con el que asegura que no habla desde «hace tres años», aunque aprovecha la entrevista, dice, para enviarle un mensaje de que está «encantado» de que el Madrid «haga este tipo de fichajes para construir un equipo de esta talla». En cuanto a su mala relación con el dirigente blanco, el abogado oscense ha explicado que «el presidente y el director general son muy buenos gestores, pero son muy malos cuando quieren organizar nuevas competiciones», refiriéndose a la Superliga.

«El proyecto de la Superliga comenzó en 2000 con el G14 (grandes clubes europeos que ya desafiaban el poder de la UEFA) y en los últimos 24 años ha habido varios proyectos, todos liderados por Florentino Pérez. No van a tener éxito. El proyecto de la A22, que es el de Florentino Pérez, debe obtener el permiso de la UEFA. Y todavía no lo han hecho. El formato que han presentado atenta contra dos valores esenciales del modelo deportivo europeo: la solidaridad y la meritocracia», dijo en la prestigiosa publicación francesa.