Jornada 7 Duelo de urgencias en el Pizjuán El Sevilla, con Lopetegui en el alambre, recibe a un Atlético que necesita la victoria para no seguir perdiendo comba tras su derrota en el derbi

Choque de altura en el Ramón Sánchez Pizjuán, aunque entre dos equipos en horas bajas. El Sevilla, con Julen Lopetegui en el alambre por la mala racha de resultados que ha puesto en llamas a la parroquia hispalense, recibe a un Atlético que también acude a la cita cargado de urgencias. La derrota en el derbi disputado en el Metropolitano justo antes del parón de selecciones colocó al conjunto rojiblanco entre la espada y la pared. A ocho puntos del Real Madrid y a seis del Barça, el equipo de Diego Pablo Simeone precisa el triunfo para no seguir perdiendo comba en la pelea por la Liga. Pero para lograrlo tendrá que asaltar un estadio en el que la victoria le ha sido esquiva en las cuatro últimas temporadas y pasar por encima de un técnico al que la derrota podría costarle el cargo.

«Lo único que temo es no conseguir los tres puntos en cada partido. Llevo trabajando aquí más de tres años, sé un poquito lo que hay», aseveraba en la previa Lopetegui, que, pese a las críticas, sigue fiel a su idea. «La única manera de conseguir resultados es creer en lo que haces más que nunca, insistir, ser constante y centrarte en lo que está en tu control. Ahora solo tenemos delante el Atlético de Madrid. Día a día, partido a partido. No cabe pensar en otra cosa que no sea eso», recalcó el preparador guipuzcoano, que estima que su equipo «está trabajando bien y consolidando una manera de competir».

Tras abrir la campaña con cuatro derrotas en los cinco primeros partidos oficiales, el Sevilla comenzó a emitir ciertas señales de mejoría inmediatamente antes del parón, doblegando a domicilio al Espanyol y empatando con el Copenhague en la Champions y con el Villarreal en la última fecha liguera antes de tomarse una pausa necesaria para despejar la mente. Pero los ánimos de la afición permanecen encrespados y un nuevo traspié podría dar la puntilla a Lopetegui.

Por ello, el míster del Sevilla imploró el apoyo de la grada para encarar en mejores condiciones a «un equipo de los grandes, con una plantilla hecha para ganar la Champions». «Siempre quiero tener a mi gente conmigo, a los que no nos fallan nunca y nos dan un aliento extra. Ganar siempre es importante y hace más sencillo crecer desde la victoria», adujo el vasco, que recupera a Lamela y dará continuidad a los canteranos Carmona y Kike Salas en la zaga. El danés Dohlberg, que ante Francia puso fin a siete meses de sequía goleadora, pugna con En-Nesyri por abrirse paso en la delantera.

Cinturón de seguridad rojiblanco

En el bando visitante, la buena noticia es la vuelta de Savic y Giménez. Los problemas físicos de sus dos centrales de mayor jerarquía han pasado factura al equipo de Simeone, que tuvo que retrasar a Witsel para tapar agujeros en la retaguardia. El regreso del montenegrino y del uruguayo permitirá al Cholo adelantar la posición del belga, aunque resta por determinar si se decantará por un 4-4-2 más clásico o envidará con un 4-1-4-1, sistema con el que ha experimentado a lo largo de la semana.

Este último dibujo dejaría la delantera en manos de Morata, que volvió a reivindicarse con la selección española, o de Joao Félix, de nuevo intrascendente con Portugal. Simeone, que tiene las bajas de Reguilón, por lesión, y de Mario Hermoso, por sanción, sigue aguardando a que el luso dé un paso al frente. «El club, la gente y nosotros como equipo tenemos la ilusión de ver al mejor Joao Félix. Dependerá de lo que pueda dar», señaló el argentino, que también está bajo lupa.