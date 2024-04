Rodrygo huele a primavera y abre un melón sin Vinicius

Carlo Ancelotti resta importancia a las rachas, solo los privilegiados marcan siempre y sabe el italiano que con la experiencia, el talento aflora con mayor regularidad. El de Reggiolo siempre se ha caracterizado por su paciencia con Rodrygo Goes, ojito derecho de Florentino Pérez. Sabe que tiene ante él un grandísimo futbolista y le ha defendido a capa y espada en los partidos grandes a pesar de la naturaleza racheada del 11 brasileño, que a sus 23 años fue elevado desde hace tiempo al estatus de titularísimo en Chamartín.

A finales de febrero al preparador del Real Madrid le preguntaron por la mejorable racha goleadora del brasileño, y éste trató de zanjar la cuestión con un gato como metáfora. «Si a uno le dices que no piense en el gato, el único animal en el que piensa es en el gato», resolvió el técnico, que prefiere dejar que fluya, sientiendo que es una cuestión de tiempo. Encontró el de Sao Paulo el felino ante el Athletic de Bilbao con dos goles de altísima calidad para mantener la distancia de ocho puntos con el Barça en la Liga, y a solo nueve días del Everest del Manchester City en la Liga de Campeones.

Su tercer tanto en seis días en el Bernabéu después del que logró con Brasil el martes pasado, justo antes del momento más ardiente del curso, cuando Rodrygo sabe activarse como una estrella, sobre todo cuando huele a primavera. El doble duelo ante los de Guardiola le espera, y sus goles, que se disfrazan más de necesidad que de casualidad, como bien saben por el Viejo Continente, con aquella semifinal de Champions en 2022 en la que hizo a los citizen ceniza o su doblete la temporada pasada en Stamford Bridge para tumbar al Chelsea en su territorio fetiche.

Sus goles terapéuticos ante el Athletic se esperan como una revelación de este final de curso para el Madrid, un equipo que no suele esperar a nadie y que tiene en el lado izquierdo el metro cuadrado más cotizado que se recuerda. Ahí actuó Rodrygo ante el finalista de Copa, precisamente la posición que ocupa habitualmente Vinicius, esta vez sancionado, y en la que Mbappé pide hueco si finalmente termina llegando al club de Chamartín. «El problema del año que viene, si existe, lo tendrá el míster», dijo el paulista, que casualidad o no volvió a brillar desde ese costado tras 464 minutos y siete partidos sin ver puerta, el mismo que ocupó durante la ausencia por lesión de Vinicius allá por el mes de noviembre y desde el que marcó en cinco partidos seis tantos y dio tres asistencias.

La falta de acierto aún hace que no haya dado el paso adelante que de él se espera. La responsabilidad del gol quizás le agobie en exceso, algo que no desvía la tarea que tiene Ancelotti con el paulista, que atravesó hasta este domingo su segundo frenazo importante del año depués de aquel desierto goleador de 879 minutos y once partidos entre agosto y octubre, cuando celebró San Mamés y repitió ante el Braga. Antes de firmar uno de sus mejores partidos de la temporada ante los de Ernesto Valverde, el ariete solo había logrado tres tantos de poca enjundia en los últimos 15 duelos vestido de blanco. Desde la segunda diana que le metió al Villarreal a mediados de diciembre, solo había celebrado el tercero ante la Arandina en Copa, el cuarto frente al Barça en la final de la Supercopa y el último de la goleada por cuatro a cero al Girona. Todo pasa por encontrar mayor acierto en el remate, ya que es el jugador que más dispara de la Liga (79) aunque también el que más remata fuera de los tres palos (29) y el cuarto que más lo hace a portería (33).

No está siendo mala la temporada del brasileño pese a que no termina de hacerse al rol encomendado por Ancelotti ante el cambio de sistema con la llegada a inicio de curso de Jude Bellingham. A base de fogonazos se sitúa con 15 goles en 42 partidos, a los que suma ocho asistencias: Nueve de esos goles cuando su amigo Vinicius no estaba sobre el verde. «Es verdad que ahí lo hago mejor. El estilo del equipo siempre favorece al que juega en la izquierda», afirmó el delantero, que reivindicó su predilección por arrancar desde el costado zurdo, algo que ya ha verbalizado en otras ocasiones. «Es bueno en todos los sitios, no podemos olvidar que marcó dos goles por la derecha en una semifinal de Champions», recordó Ancelotti, sabedor también que de los diez tantos en Liga este curso del brasileño, siete se han producido por el ala zurda y solo tres desde el costado diestro.