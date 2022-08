La Real mide al nuevo Barça

El Barcelona busca este domingo en el estadio Reale Arena dar un golpe encima de la mesa. El conjunto que dirige Xavi se mide a la Real Sociedad con la obligación de dejar atrás las dudas sembradas tras el empate inicial en el Camp Nou ante el Rayo Vallecano y conseguir un triunfo que devuelva la ilusión en el nuevo proyecto. Lo hará sin Sergio Busquets y posiblemente sin Jules Koundé, dos ausencias importantes, pero con la idea de lograr un triunfo de peso contra un rival de la zona, a priori, alta de la Liga.

«Es una decepción lo de hoy, pero es el principio y hay que continuar creyendo en este modelo de juego que es el que nos tiene que llevar a los éxitos», aseguró Xavi el pasado fin de semana tras un empate a cero que pinchó el globo de ilusión que tenía su equipo desde que comenzó la pretemporada. Ese día el Barça bajó de una nube. La afición, los fichajes, las sensaciones… todo era idílico para un conjunto que iba como un tiro en la pretemporada, que comenzó la Liga en una burbuja, y que a las primeras de cambio se encontró con una señal de 'Stop'. Dimitrievski y el Rayo Vallecano frenaron la euforia y ahora toca empezar de cero.

La primera parada para devolver esa fe es el Reale Arena. El objetivo del Barça este domingo es dejar ese debut en un mero resbalón, y no hay mejor escenario que la visita a uno de los estadios más complicados de la Liga. El feudo 'txuri-urdin' es un lugar en el que los culés sufrieron durante años, pero que se ha convertido en los últimos tiempos en un campo talismán. Hasta Ronald Koeman, que ganó 1-6 allí como técnico, se dio un homenaje y eso es lo que espera Xavi que ocurra este domingo cuando ruede la pelota, que todo vaya como la seda. Y es que un triunfo con buenas sensaciones sería balsámico en mitad del trasiego que hay día a día en las oficinas culés hasta que se cierre el mercado de fichajes.

Para ello, probablemente el técnico de Tarrasa tendrá que hacer frente a dos ausencias notables. Busquets está sancionado tras la expulsión del pasado fin de semana ante el Rayo y Koundé no podrá ser de la partida salvo que el Barcelona resuelva 'in extremis' el rompecabezas que supone su inscripción. Así las cosas, Xavi podrá alinear un once similar al del debut en Liga con la entrada en la medular de Frenkie de Jong o Kessié junto a Pedri y Gavi y con la posibilidad de que Ansu Fati ocupe el extremo izquierdo en lugar de Raphinha u Ousmane Dembélé.

No será un partido sencillo para los culés. La Real Sociedad se presenta en partido oficial esta temporada ante su público y lo hace con tres puntos ya en el bolsillo. El conjunto que dirige Imanol Alguacil se impuso el pasado fin de semana al Cádiz por 0-1 en el estadio Nuevo Mirandilla gracias a un solitario tanto de Take Kubo y buscará tres puntos que le aúpen a la zona alta de la clasificación. Tendrá que hacerlo, eso sí, con la baja por lesión de Mikel Oyarzabal, Merquelanz, Carlos Fernández y Diego Rico.

Un choque con aroma a despedida

El partido ante la Real Sociedad puede ser también el adiós de algún que otro futbolista. Koundé sigue a la espera de que el Barcelona libere masa salarial y los jugadores que en este momento tienen más papeletas para salir son Aubameyang y Memphis Depay. Los dos cuentan para Xavi, pero el interés del Chelsea y la Juventus ha hecho que se hayan convertido en prioridades en el mercado para que los culés hagan caja y pueda ser finalmente inscrito el ex jugador del Sevilla.