Jornada 36 Benzema y Courtois examinan la agonía del Levante Ancelotti devuelve a escena a sus dos piezas más determinantes para confrontar a un rival que no tiene margen de error para seguir en Primera

Rara vez juega al escondite Carlo Ancelotti. Digerido sin necesidad de tónico el intrascendente tropiezo ante el Atlético del pasado domingo porque las prioridades eran evitar lesiones y administrar esfuerzos, el técnico del Real Madrid adelantó el plan para las tres jornadas restantes de Liga, que servirán al reluciente campeón como puesta a punto para la final de la Champions con el Liverpool del día 28. «El jueves van a jugar los que han jugado menos hoy, y contra el Cádiz lo mismo», aseveró el italiano. Benzema, que no saltó al césped en el derbi, volverá a escena en el Santiago Bernabéu, al igual que Modric y Vinicius, que solo disputaron el último tramo del duelo con el cuadro colchonero. A ellos se sumará Courtois, restablecido de la gastroenteritis que le impidió entrenar el martes y revitalizado igualmente por la tregua del pasado fin de semana. Así, con los cuatro ases que le catapultaron al título de nuevo encabezando la baraja, afrontará el conjunto de Chamartín otro partido de mero trámite que, en cambio, es a vida o muerte para el Levante.

El cuadro visitante no dispone de margen de error para seguir en Primera. Una derrota frente al Real Madrid consumaría su descenso matemático a Segunda. El empate también le mandaría al pozo en caso de que el Cádiz rascase algún punto en Anoeta, donde el equipo amarillo, que tiene ganado el 'goal average' particular con los granotas, se medirá a la Real Sociedad poco antes de que el Levante salte al tapete del Bernabéu para contraponer su agónica situación con el estado de felicidad por el que atraviesa su anfitrión de este jueves. Solo la victoria le permitiría seguir soñando con la permanencia sin más cábalas y a esas remotas opciones se aferra el conjunto de Alessio Lisci, que tomó el timón de la escuadra valenciana en la jornada 16, cuando el desahucio parecía inevitable, y logró rearmarla lo suficiente para que la salvación, aun siendo muy complicada, no resulte una quimera veinte fechas después.

«El Levante ha mejorado desde su llegada, es un equipo que ha sacado muchos puntos, juega con personalidad y coraje», remarcó Ancelotti cuando se le preguntó en la previa por la labor de su joven compatriota. El preparador romano ha recolectado 22 de los 29 puntos que figuran en el casillero del Levante. Un promedio del 36,6% en los 20 partidos de Liga que ha dirigido que habría mantenido al bloque azulgrana alejado del precipicio, de no ser por el pobre bagaje que cosechó en los primeros meses de campaña bajo las tutelas de Paco López y Javier Pereira.

La racha del Comandante

Especialmente significativo está siendo su empuje en el último mes y medio de competición, que le ha permitido registrar tres victorias y un empate en los seis partidos más recientes. Desde abril, el Levante solo ha caído frente a Sevilla y Barça, en ambos casos por la mínima y batallando hasta el final. Sus actuaciones hablan de un grupo que responde a una presión extrema con fe y carácter.

Buena parte del mérito cabe atribuírselo al Comandante Morales, artífice de cinco goles y cuatro asistencias en sus seis últimas comparecencias. El getafense mojó también en los dos últimos triunfos granotas en casa del Real Madrid. Su pegada amenaza a un contrincante que seguirá adelante con las rotaciones.

«Si pierdes la competitividad, no lo vas a hacer bien en la Champions. Tenemos que manejar bien el cansancio de los jugadores y disfrutar de este tiempo para que estén al cien por cien. He cambiado un poco el equipo contra el Atlético. Todo el año hemos hablado de que el entrenador no rotaba y ahora que rota nadie está contento. Es momento de dar minutos a todos para llegar a tope el día 28», enfatizó Ancelotti, cuyo margen para repartir la carga de trabajo se ve constreñido por la enfermería.

Alaba, Ceballos, Bale, Isco siguen sin el alta médica y no entraron en una convocatoria de la que también se cayeron Marcelo y Hazard, a los que se espera frente al Cádiz, al igual que Asensio, tocado en el tobillo derecho, y Carvajal, que tendrá descanso. Por ello, el de Reggiolo acudió a dos canteranos que ya han debutado con el primer equipo esta temporada para completar la lista: el central Mario Gila y el extremo Peter Federico. «Es un partido que tenemos que jugar bien. Debemos mantener el ritmo y ganar», proclamó el transalpino.