El Real Madrid, contra la trampa del aperitivo

Después de sumar dos empates consecutivos ante Atlético y Betis que le han puesto aún más cuesta arriba la Liga, el Real Madrid se adentra en terreno propicio para emboscadas contra el Espanyol. El conjunto perico, que ya logró arañar puntos esta temporada en el Metropolitano y en el Camp Nou, visita el Santiago Bernabéu en horario incómodo y con los blancos pendientes de los dos duelos trascendentales que tendrán que disputar la próxima semana, el miércoles ante el Liverpool en la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones y el domingo contra el Barça en un Camp Nou que puede emitir un veredicto definitivo sobre el campeonato doméstico. Evitar caer en la trampa del aperitivo será, por lo tanto, la primera tarea que necesitará resolver con diligencia el equipo de Carlo Ancelotti.

El Real Madrid disputó quince partidos en las seis temporadas precedentes dentro de esa franja horaria que algunos abren tomando el vermut y la mayoría cierran degustando el postre. A ese registro hay que añadirle dos más en la campaña en curso, en ambos casos con el Mallorca como rival. El balance, con diez victorias, un empate y seis derrotas, ofrece motivos suficientes para activar la alerta en el bando local.

Barcelona, Girona, Eibar, Levante, Getafe o el señalado Mallorca pueden dar fe en primera persona de las complicaciones que ha experimentado el Real Madrid a la hora de aclimatarse a un horario desacostumbrado para los grandes del fútbol español que obliga a modificar rutinas, altera ritmos y acompañó sonados tropiezos de los blancos en un pasado cercano.

Lo sufrió en carne propia Zinedine Zidane, al que se le fue el tren de la Liga tras sucumbir contra el Barça en un soleado mediodía la víspera de la Nochebuena de 2017. También Santiago Solari, que vio cómo la racha de cuatro triunfos con la que relevó a Julen Lopetegui en 2018 quedaba cortada por una estruendosa derrota en Ipurua que sentenció definitivamente Isco. Y lo ha padecido el mismo Ancelotti tanto el año pasado, cuando a su equipo se le atragantó el Getafe en el primer enfrentamiento después de tomar las uvas, como en el actual, frenado en seco por el Mallorca en Son Moix hace poco más de un mes.

Benzema vuelve a parar

Con dichos precedentes se presenta el Real Madrid a otro pleito en el que tendrá que buscarse la vida sin Benzema. Será el decimotercer choque que se pierde el lionés por lesión en lo que va de curso y, aunque sus compañeros no se las han arreglado demasiado mal en los doce anteriores -ocho triunfos, un empate y tres derrotas-, la baja del '9' cobra mayor entidad viniendo de tres citas en las que a los blancos se les ha mojado la pólvora.

«Ha tenido un golpe en el tobillo y se le ha hinchado. Ha intentado recuperar, pero no ha podido porque no se ha entrenado con el equipo. Va a estar disponible para el partido del miércoles», trató de tranquilizar Ancelotti, que reconoció la repercusión que está teniendo el descenso en las prestaciones del vigente Balón de Oro sobre la capacidad competitiva del Real Madrid. «Es un jugador que ha marcado muchos goles y el hecho de que no haya llegado todavía a este nivel nos ha afectado un poco», resumió el técnico.

Ancelotti confirmó que Rodrygo volverá a ejercer como delantero centro de emergencia, con Álvaro en la reserva. La buena noticia para el Real Madrid es el regreso de Modric, que se perdió el envite de la semana pasada frente al Betis. El croata tendrá plaza en el once, del que podría salir Kroos para tomar oxígeno de cara a la Champions. Mendy y Alaba siguen siendo bajas, aunque el francés apunta al Liverpool.

Por su parte, el Espanyol solo tiene las ausencias de Pedrosa y Keidi Bare, después de que Brian Oliván y Puado entrasen finalmente en la convocatoria pese a llegar entre algodones. El lateral sufrió un traumatismo en la pierna izquierda ante el Valladolid y el atacante arrastra una gripe que compromete su presencia en un once en el que Óscar Gil apunta a ser de nuevo la pareja de baile de Vinicius, autor en Cornellà del tanto que abrió el marcador de un encuentro en el que los pericos dispusieron de opciones hasta el final. «Tuvimos fases buenas», recordó este viernes un Diego Martínez que dijo no firmar el empate, por más que el cuadro catalán lleve diez años sin puntuar en el Bernabéu.