El Barça necesita reaccionar ante la Real

El Barça busca este sábado recuperar sensaciones en uno de los estadios más complicados de la Liga. El equipo azulgrana se enfrenta a la Real Sociedad en Anoeta en un partido clave para aparcar la derrota ante el Real Madrid, hacer borrón y cuenta nueva tras las polémicas palabras de Ilkay Gündogan y retomar el buen tono que tuvo hasta la segunda mitad del clásico. Los culés necesitan reaccionar para evitar que el eterno rival abra brecha en la clasificación.

«Tenemos un test de alto nivel. La Real es un rival de Champions que juega muy bien al fútbol. Hacen muy bien las cosas en defensa y en ataque. Esta semana el equipo ha dado un paso adelante en los entrenamientos. Necesitamos reaccionar tras la derrota ante el Real Madrid», reconoció este viernes Xavi. El técnico del Barça es consciente del ambiente enrarecido que se ha apoderado de su equipo tras el clásico y más aún después de que Gündogan dijera unas palabras críticas sobre la actitud de los jugadores a las que el entrenador quiso restar importancia. «Expresó el enfado que tenemos todos dentro. Su cultura es otra. Esto funciona así. No hay polémica», zanjó Xavi al ser preguntado por el germano.

La reacción del Barça pasa por dejar atrás un partido que ha tenido varias lecturas. Los azulgranas fueron capaces de someter al Real Madrid durante muchos minutos, pero al mismo tiempo perdonaron demasiadas ocasiones y terminaron mostrando una fragilidad defensiva que esta temporada les está pasando factura. Xavi espera que ese duelo sirva de lección de cara al futuro. «Jugamos bien, pero perdimos un partido que teníamos controlado. No dominamos los detalles y por eso perdimos. Mañana hay otro test. Hay tiempo para subsanar el error», aseguró.

Para salir de ese bache, Xavi podrá contar con Pedri. El futbolista canario es la gran novedad de la expedición culé después de superar los problemas físicos que arrastraba y entrenar con el resto de sus compañeros esta semana. El ex de Las Palmas regresa dos meses después a una lista en la que no están todavía por lesión Sergi Roberto y Frenkie de Jong. Estas ausencias condicionarán un once en el que el Xavi podría dar cabida a Jules Koundé junto a Ronald Araujo en la zaga, a Gavi y Fermín López para dar continuidad a los buenos minutos que firmaron ante el Real Madrid y a Lewandowski y Raphinha en ataque con el objetivo de recuperar el gol que faltó ante los blancos.

Kubo, el gran peligro

Xavi avisó sobre el potencial de la Real Sociedad y no le falta razón. El conjunto que dirige Imanol Alguacil se ha convertido en los últimos años en uno de los equipos más atractivos de la categoría y esta temporada se encuentra además en un mejor momento de forma. Los txuri-urdin han empezado bien el curso, han escalado hasta puestos europeos y cuentan con Take Kubo, que ya es una de las grandes sensaciones de la Liga. «Marca goles y da asistencias. No hay que darle opciones de estar en un uno contra uno porque es un futbolista de gran nivel. No estaba en aquel momento en el club, pero hay jugadores que explotan fuera y dan un nivel muy alto», aseguró Xavi al ser preguntado por la principal amenaza de la Real, un futbolista que salió de La Masia.

El atacante japonés es el gran peligro de la Real después de sumar cinco goles y dos asistencias en las primeras once jornadas, pero no es el único factor de riesgo para el Barça. Imanol, que no podrá contar por lesión con André Silva, Merquelanz y Tierney, pondrá en liza un once ofensivo en el que habrá otras amenazas, como el gran momento que atraviesa Mikel Oyarzabal o la aparición por sorpresa de llegadores como Mikel Merino, Brais Méndez o Barrenetxea. Es un examen difícil para evaluar cuál es la situación en la que están los culés tras la derrota en el clásico.

-Alineaciones probables:

Real Sociedad: Remiro, Traoré, Le Normand, Pacheco, Muñoz, Brais Méndez, Zubimendi, Turrientes, Kubo, Oyarzabal y Barrenetxea.

Barcelona: Ter Stegen, Cancelo, Araujo, Koundé, Balde, Fermín López, Gündogan, Gavi, Raphinha, Lewandowski y Joao Félix.

Árbitro: Alberola Rojas (Castilla-La Mancha).

Estadio y horario: Anoeta. 21:00 h. (Movistar LaLiga).