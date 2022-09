Los otros 'fichajes' del Barça

El Barcelona suma y sigue. El conjunto azulgrana logró una victoria de peso el sábado en el Ramón Sánchez Pizjuán y lo hizo gracias a la aportación de los nuevos fichajes y a la mejoría de los que ya estaban. Futbolistas como Eric García, Ter Stegen, Busquets, Gavi o Pedri atraviesan un gran momento de forma y se han convertido en 'refuerzos' de lujo para Xavi, que sabe que necesita de la mejor versión de todos ellos si quiere competir por todos los títulos esta temporada.

«Estoy bien, ya tenía unas molestias, pero no es nada. Tengo muchas ganas de seguir trabajando y estoy muy contento de cómo van las cosas. Hay que seguir mejorando», aseguró Eric García después de otro partido redondo para él. El exdefensa del Manchester City es el ejemplo claro de la mejoría que atraviesan los jugadores con los que ya contaba el Barcelona el pasado año. Tras una temporada de adaptación en la que el central estuvo en la picota durante muchos encuentros, ha comenzado el curso asentado como un fijo en la zaga para Xavi. Su facilidad para sacar el balón, la velocidad en el repliegue y la capacidad que tiene para la anticipación han convencido al de Tarrasa y han demostrado a los más críticos que hay jugador para rato.

El sábado, en un gran escenario como el Sánchez Pizjuán, Eric García volvió a ser crucial para su equipo. Bajó al barro en un primer tramo de encuentro en el que los de Julen Lopetegui apretaron de lo lindo y fue uno de los jugadores capaces de encontrar salidas ante la presión adelantada que ensayaron los hispalenses. La gran actuación del central se vio certificada en la segunda mitad con un gol, el primero de su carrera deportiva como profesional, que puso el broche de oro a un partido redondo. «En el vestuario ya me hacían bromas», aseguró entre risas el jugador, sabedor de que ha dado la vuelta a la tortilla y ha pasado a ser indiscutible.

No es el único futbolista que ha sabido cambiar las críticas por halagos. Ter Stegen no atravesaba por su mejor momento antes de la llegada de Xavi y este mismo verano incluso llegó a ser uno de los jugadores que sonaron para aligerar la masa salarial con el objetivo de dar cabida a los nuevos fichajes. El meta germano continuó en Can Barça y es uno de los protagonistas del buen inicio de curso. Frente al Sevilla sostuvo a su equipo con hasta tres intervenciones decisivas en mano a mano contra Rakitic y En-Nesyri. Sus paradas evitaron males mayores en el inicio y mermaron a un rival que pasó por encima de sus compañeros en tramo inicial del partido, pero que se vino abajo tras el gol de Raphinha.

Profesor Busquets

El nuevo Barça tiene una mezcla de veteranía y juventud que está dando resultados desde el primer día. El ejemplo claro de todo ello es una medular que ya estaba el pasado año y que se retroalimenta gracias a tres integrantes que están elevando sus prestaciones esta temporada. Sergio Busquets ha recuperado frescura, tiene el timón del nuevo proyecto y sabe que a su alrededor dispone de dos pulmones frescos que son clave para la presión adelantada a la que en algunas ocasiones no puede llegar el veterano futbolista de Badía del Vallés.

Pedri y Gavi, dos de las grandes joyas de futuro con las que cuenta el Barcelona, también han empezado el curso a un gran nivel y han conseguido asentarse junto a Busquets en un once tipo que Xavi ya tiene perfilado. Especialmente significativo ante el Sevilla fue el rendimiento del joven centrocampista de Los Palacios. Con apenas 18 años fue el dueño de un partido grande, en un escenario adverso, y el líder en la medular gracias a su omnipresencia y su capacidad para robar balones. «Creo que ha sido el mejor del partido por su intensidad, por cómo lucha, por los pases, la presión alta... es un corazón con piernas, nos da mucho», aseguró Xavi al ser preguntado por el MVP del choque. Un jugador que no tiene techo y que también se ha sumado a la causa de un Barça lanzado.