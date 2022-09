El Pizjuán, prueba de fuego para el nuevo Barça

El Barcelona busca este sábado en el Ramón Sánchez Pizjuán dar un golpe sobre la mesa. El conjunto que dirige Xavi Hernández visita uno de los, a priori, estadios más complicados del fútbol español con el objetivo de seguir con las buenas sensaciones mostradas ante Real Sociedad y Valladolid. Un nuevo triunfo confirmaría esa tendencia, podría aupar a los culés a lo más alto de la clasificación y haría aún más grande la crisis de un Sevilla en horas bajas que aún no conoce la victoria después de tres jornadas.

«Es una salida difícil, es engañoso que el Sevilla no haya ganado. Llevan uno de nueve y serán muy agresivos. Nosotros debemos hacer nuestro partido e intentar demostrar nuestra mejor versión. Es una prueba de fuego importante», aseguró Xavi un día después de que terminara el mercado de fichajes y un día antes de que su equipo tenga un partido crucial para aumentar la confianza en el nuevo proyecto. El técnico catalán no quiere excesos de confianza por el mal arranque de los de Julen Lopetegui y puso el foco en el duelo frente a los hispalenses. Lo hizo, eso sí, en una rueda de prensa en la que también aseguró sentirse «satisfecho» con las nuevas incorporaciones y con el objetivo de «competir por todo».

La felicidad de Xavi tiene su origen en un mercado de fichajes prácticamente perfecto para el Barcelona. Los culés han ido firmando uno tras otro a Christensen, Kessié, Raphinha, Lewandowski, Koundé, Bellerín y Marcos Alonso. Siete futbolistas clave para renovar el proyecto y siete argumentos más para pensar que puede ser el año de los culés. Los primeros encuentros han alimentado esa sensación que ya recorre Barcelona y este fin de semana llega un examen de esos que hay que pasar con nota. El Sevilla a domicilio es un partido marcado en rojo, una oportunidad para afianzar el estilo y seguir mostrando músculo, como ya hicieran los azulgrana frente a Real Sociedad y Valladolid. Esos ocho goles en dos encuentros son la mejor garantía para un grupo que afronta la cita repleto de confianza.

Para lograr el asalto al Pizjuán, Xavi podrá contar además con todos sus jugadores, a excepción de los que se han marchado del club a última hora. Braithwaite, Abde, Dest y Aubameyang ya no están en un equipo que cuenta con Héctor Bellerín y que podrá disponer más pronto que tarde de Marcos Alonso. Ninguno de los dos estará, salvo sorpresa mayúscula, en un once para el que el técnico de Tarrasa no prepara grandes cambios. Koundé podría ser lateral derecho en su regreso a Sevilla, Balde repetiría como carrilero izquierdo, la medular sería una vez más para Busquets, Pedri y Gavi y arriba el casting sigue abierto para encontrar el acompañante perfecto para Dembélé y Lewandowski, los dos fijos en ataque en este inicio de temporada.

Un rival en crisis

No será un partido sencillo para el Barcelona. El Sevilla llega a la cuarta jornada con la necesidad imperiosa de sumar tres puntos que le permitan dejar atrás la crisis deportiva con la que ha empezado la temporada. El equipo de Lopetegui vive un ambiente enrarecido después de un mercado de fichajes en el que se han ido pilares como Koundé, Diego Carlos o Lucas Ocampos y en el que los refuerzos no han dejado conformes a todas las partes. «Han salido jugadores importantes y tenemos que ser capaces de armar el puzle con esas condiciones», aseguró el técnico vasco este viernes, tras el último día de mercado.

Para formar ese rompecabezas, Lopetegui podrá contar desde este mismo sábado con Kasper Dolberg. El punta danés, de 24 años, es la gran novedad, tras cerrarse su fichaje el jueves, en una lista de convocados en la que todavía no está Adnan Januzaj, aún falto de ritmo al no haber realizado pretemporada después de acabar su contrato con la Real Sociedad. Tampoco serán de la partida por problemas físicos Marcao, Tecatito Corona y Rekik.