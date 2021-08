Real Madrid Mbappé no llega y el plazo se agota El Real Madrid aún confía en que el PSG levante el cerrozajo y Florentino Pérez logre otro fichaje galáctico como el de Ronaldo en el cierre de mercado

Llega a su fin la cuenta atrás para el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid. Ya no habrá más esperas y antes de esta medianoche se debe resolver el gran culebrón del verano y ver si la última ofensiva de Florentino Pérez abre al fin o no cerrojazo impuesto por el emir Al-Thani y el magnate Al-Khelaifi en el PSG, un club estado que tiene el dinero por castigo. Aunque está muy complicado, el fichaje de Mbappé todavía no se considera imposible en el club blanco.

Si bien a última hora del lunes se deslizó que el Real Madrid se apartaba de las negociaciones después de que los parisinos rechazasen una oferta cercana a los 200 millones, de ellos 30 en variables, el asunto sigue latente. El astro francés, concentrado con la selección francesa en Estrasburgo, donde mañana el combinado de Didier Deschamps se mide a Bosnia-Herzegovina en choque clasificación para el Mundial de Catar 2022, pasó el día con aparente normalidad.

Mbappé no le ha hecho ningún mal gesto público a su club, pero sí le ha trasladado a Leonardo, el director deportivo del PSG, que o alcanzan un acuerdo para su traspaso en este mercado invernal o el 1 de enero de 2022 será libre y volará gratis hacia el Santiago Bernabéu el próximo verano. El Real Madrid asume que lo tiene muy complicado para ficharle ahora, casi en chino, pero desprende relativa tranquilidad.

Florentino Pérez, su máximo mandatario, ha demostrado en sus 18 años al frente de la entidad que es un gran estratega, capaz de cerrar grandes operaciones en el momento final. Pero el tiempo juega en su contra y también en contra de que el PSG dé su brazo a torcer. En un club con tanto poder económico, sería impensable que recibiera una sustancial cantidad de dinero por su estrella y se quedase de brazos cruzados. Y en un visto y no visto no se acomete el fichaje por ejemplo de Erling Haaland, con el Borussia Dortmund y el agente Mino Raiola como negociadores.

El final puede ser diferente, pero la 'operación Mbappé' guarda similitudes con el fichaje de Ronaldo Nazario, anunciado en agosto de 2002 casi sobre la bocina. Entonces, tras semanas de duras negociaciones, el Real Madrid emitio un comunicado explicando que la «existencia de diferencias insalvables con el Inter» y que renunciaba a esta contratación. Le funcionó la estrategia y a falta de cinco minutos para que expirase el plazo de inscripción, los blancos anunciaron la llegada del galáctico brasileño a cambio de 45 millones. La diferencia es que Ronaldo amenazó al club lombardo con declararse en rebeldía y Mbappé no ha llegado a ese extremo.

Tres años después, Florentino Pérez se vio en una situacion parecida con Sergio Ramos y el Sevilla. A media hora de que se cerrase el plazo, el Real Madrid depositó en la sede de la entonces Liga de Fútbol Profesional (LFP) los 27 millones de la cláusula del futbolista hispalense, leyenda luego en el club blanco y ahora, precisamente, en el PSG.

Ya en la segunda etapa de Florentino Pérez en el cargo de presidente, también estiró en 2013 hasta el final la complicada la negociación con el Tottenham por Gareth Bale, que se había declardo en rebeldía. Daniel Levy, presidente del club londinense que ya trató de forzar la situación para el traspaso de Luka Modric, cerrado el 27 de agosto de la temporada anterior, mantuvo el pulso pero se rindió al final por algo más de 100 millones de euros.

La última vez que el club blanco llevó una negociación hasta el 31 de agosto no acabó con un sonado éxito porque la documentación para el fichaje del portero David de Gea, procedente del Manchester United, llegó fuera de tiempo a LaLiga. Este error burocrático también truncó la salida de Keylor Navas a Old Trafford cuando ya estaba todo acordado para que el costarricense fuera el recambio del toledano en la portería de los 'diablos rojos', dirigidos en aquellos tiempos por Louis Van Gaal.