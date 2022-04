Marcelo, el más laureado: «Hoy es día de celebrar; una alegría inmensa»

Quince años hacía que el Bernabéu no festejaba un alirón liguero. Y es que aunque desde aquella victoria contra el Mallorca que supuso la trigésima Liga blanca de la historia en 2007, el Real Madrid sumó otras cuatro campeonatos, tres los conquistó a domiclio -en Pamplona en 2008, Bilbao en 2012 y Málaga en 2017- y otro más en el Alfredo Di Stéfano de Valdebebas, en plena pandemia de la covid-19, durante aquel final exprés del extraño verano de 2020.

No resulta extraño que hubiese ganas en el coliseo blanco de celebrar junto a sus jugadores otra conquista en la brillante historia madridista. Lo cierto es que la contundente victoria ante el Espanyol ayudó y mucho a la fiesta total que supuso la tarde a orillas de La Castellana. Muchos nombres propios y un capitán que levantó el trofeo y además jugando, Marcelo.

El lateral izquierdo brasileño es historia viva del Madrid y en letras de oro, pues levantó su título número 24 con la camiseta blanca -seis Ligas, dos Copas del Rey, cinco Supercopas de España, cuatro Ligas de Campeones, cuatro Mundiales de Clubes y tres Supercopas de España, superando al legendario y fallecido este mismo año Paco Gento, que se quedó en 23.

«Hoy es día de celebrar, sabemos que tenemos un partido importante, pero no pasa nada si celebramos bien hoy», señaló ante las cámaras de televisión nada más concluir el partido, antes de subir junto a Benzema al palco del Bernabéu, desde donde recibió el trofeo. «Una alegría inmensa la verdad. Hemos conseguido ganar la liga lo antes posible y eso es le trabajo de todo el equipo. Trabajo, alegría, sacrificio… un montón de cosas», añadió el brasileño, que festejó el éxito junto a sus hijos, con su característica alegría.

Fue una celebración en el Bernabéu efusiva, y eso que el alirón estaba servido en bandeja, con una ausencia no por esperada menos llamativa, la de Gareth Bale, que se borró del partido y también del festejo, protagonizando el enésimo capítulo de una despedida por la puerta de atrás. Cosas de la euforia, los jugadores se desperdigaron sobre el césped, dejándose llevar por la alegría de esos momentos con los que sueña cualquier futbolista. También los entrenadores, cómo no Ancelotti, al que le faltaba la Liga con el Madrid, el título que se le escapó en su primera etapa en el banquillo de Chamartín. Ya la tiene y era un hombre feliz, tanto que hasta se permitió deslucir su habitual elegancia con camiseta y gorra diseñados para la ocasión.

La emoción de Ancelotti

«Ganar un título con el Madrid es muy especial, como el ambiente del Bernabéu. La celebración es algo bueno en el aspecto mental. Esta noche celebraremos lo que podamos todos juntos y ya mañana entrenamos», aseguró el italiano, que da permiso a sus jugadores para que se relajen. Al menos hasta mañana. «Hoy tenemos que disfrutar y por mi parte agradecer a todo el mundo, especialmente al club y al presidente, que me trajeron cuando no lo esperaba, la verdad», añadió, visiblemente emocionado, algo que explicó como parte de la genética de su familia. «Estoy muy feliz», resumía. Tanto que hasta se quedó con ganas de más tras el tradicional manteo de los jugadores: «Le decía a Marcelo 'otra'; me gustaba mucho estar en el aire».

«Es un éxito de todos. Los jugadores lo han hecho muy bien, han tenido mucho compromiso. Hemos sido muy constantes toda la temporada, hemos hecho muchos partidos buenos... Antes del primer parón perdimos con el Espanyol y con el Sheriff, pero luego hemos conseguido muchas victorias. La segunda parte fue la derrota con el Barcelona, después el partido clave del Celta en Vigo y a partir de ahí ya teníamos mucha confianza», resumió el técnico italiano sobre el desarrollo de una temporada que ya forma parte de sus mejores recuerdos como entrenador.

«Una celebración muy bonita. Hace dos años mi primera Liga con el Madrid no la pudimos celebrar con los aficionados así que esta es muy bonita. Para los familiares es muy espectacular porque tengo dos hijos que ahora lo pueden disfrutar desde el campo. Poder disfrutar de estos momentos con la familia y con la afición, que es como una segunda familia, es muy especial», describía por su parte, Courtois, pilar del campeonato bajo los palos. «Había que rematar hoy, todo estaba preparado y no podíamos fallar», concluía con el mismo aplomo que demuestra en la portería blanca.