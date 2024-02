Kroos no descarta volver a la 'Mannschaft' para jugar la Eurocopa

Cuando el Real Madrid visita Alemania, el metrónomo Toni Kroos está en boca de todos. Por su sobresaliente rendimiento en este curso, que coincide con el declive de su compañero Luka Modric, porque hay dudas sobre su futuro, si renueva o se retira y por un eventual regreso a la 'Mannschaft' para jugar este verano la Eurocopa que organiza su país.

«¿El futuro? »No lo sé, la verdad. Me alegro de que tanta gente quiera que siga, pero no hay decisión. Estoy igual que hace un año, veremos. Quiero tomar la decisión correcta. Quiero acabar mi carrera a un nivel altísimo«, afirmó el cerebro madridista. ¿Volver a la selección? »Es una posibilidad, pero no he decidido nada«.

Continuar en activo o dar un paso atrás dice que son los únicos problemas que tiene pero no está inquieto. «No me preocupa lo que pueda pasar. Se puede tomar la decision antes de acabar la temporada, cuando yo crea. Se ve en el campo que no mi afecta ni un poco», subrayó el de Greifswald.

El secreto del éxito

Al preguntarle por el secreto de su éxito, de encontrarse en plenitud a los 34 años, Kroos fue claro: «Estar motivado, las ganas de ganar como hace diez años. Si no, no llegas. Y que el cuerpo funciona porque lo cuido mucho. Las cosas van bien», remarcó.

Llegados a este punto, el germano se distanció de su amigo Luka Modric, que apenas cuenta ya para Carlo Ancelotti pero se resiste a cogar las botas y sigue dispuesto a defender a Croacia a sus 38 años. «Son dos casos diferentes. Del futuro pensamos cosas distintas. Es una decisión del club y de él, yo no lo sé».

Noticia relacionada Jornada 24 El Madrid se viste de campeón y somete a un Girona transparente Ignacio Tylko

De todos modos, Kroos es pragmático y advierte que lo fundamental del curso todavía no ha empezado. «No es fácil jugar tanto tiempo a alto nivel. Estoy contento con mi rendimiento, pero la temporada real comienza en marzo o en abril».

Kroos puso de relieve su mejoría en defensa, sobre todo obligada por las lesiones en el Real Madrid. «He jugado más veces como '6'. Hay que pensar algo más en defensa que como un '8', pero quería mejorar en ese aspecto porque aquí, en este club, se juega de manera muy ofensiva».