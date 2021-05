Jornada 37 Koeman: «Si no está Leo, ¿quién va a marcar los goles?» El técnico azulgrana no habló sobre su futuro tras agotar sus escasas opciones de ser campeón de Liga frente al Celta, pero sí quiso hacer un guiño a la continuidad del argentino Koeman saluda a Messi tras el Barça-Celta. / albert gea / reuters P. RÍOS Barcelona Domingo, 16 mayo 2021, 22:02

Con el definitivo adiós a una Liga en la que sus opciones ya eran muy escasas, se abre en el Barça el debate acerca del futuro más inmediato. Sobre la mesa están la continuidad de Koeman, pero sobre todo la de Lionel Messi, a semanas de finalizar su contrato con el club catalán. Respecto a su continuidad no quiso pronunciarse el técnico neerlandés, pero sí sobre la del astro argentino.

«Todavía es el mejor jugador del mundo y lo ha demostrado también hoy. Jugar sin él es imposible. Ha marcado 30 goles, ha dado muchos puntos durante muchos años. Esperemos que siga pero es una pregunta para Leo. Si no está Leo, ¿quién va a marcar los goles?», se preguntó el entrenador azulgrana, en un guiño al '10' rosarino. «No voy a contestar, ya dije ayer lo que pienso y no hace falta repetirlo», añadió en relación a su propio futuro, convencido de que pese a todo ha hecho méritos para seguir en el banquillo del Barça y molesto con el trato de Laporta, que desde su llegada no ha dejado un solo mensaje que invite a pensar en la continuidad del preparador.

«La primera parte es un reflejo de lo que ha pasado esta temporada. Hemos jugado bien, con ocasiones, pero el Celta ha llegado una vez y ha marcado. Nos hemos ido al vestuario con 1-1 y esto cuesta mentalmente. En la segunda, hasta que nos quedamos con 10, tuvimos el 2-1, pero no tuvimos ni suerte ni calidad», analizó Koeman sobre el desarrollo de una derrota que supuso un triste final de temporada en el Camp Nou.