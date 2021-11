El Barça dimite ante el Celta

Con escasas opciones de salir campeón se plantaba el Barcelona en la penúltima jornada, hundido por la forma en la que se le ha escapado una Liga que llegó a estar muy cerca el pasado 29 de abril. Aquel día, el Barça era líder al descanso ante el Granada y dependía de sí mismo para ganar el título. Sin embargo, el conjunto nazarí remontó en la segunda parte y sumió a los azulgranas en una profunda depresión que todavía arrastran y que se vio reflejada en los empates frente al Atlético y el Levante. En 18 días el Barcelona ha pasado del cielo al purgatorio, masticando la culpa y las penas. Desde ahí fue testigo, desalmado ya, de cómo decía adiós matemáticamente a la Liga. Ganar al Celta o no casi parecía lo de menos, un trámite más.

Ronald Koeman, orgulloso de carácter como es, no quería perderle la cara al campeonato. Si se perdía el título, que fuera de pie. El neerlandés se niega a que un pobre tramo final empañe el meritorio trabajo que ha hecho reviviendo a un equipo que nueve meses atrás era un cadáver, dando la alternativa a varios jóvenes que son presente y futuro del club y recuperando a Messi para la causa cuando tenía pie y medio fuera del Camp Nou. Por eso el Barcelona recibió al Celta con el once más ofensivo posible, con la táctica más agresiva posible. Pero es que a estas alturas el equipo es un castillo de naipes.

De ahí que a la más mínima brizna en forma de contragolpe vigués se derrumbase por completo. Ni siquiera la salida del Celta llevaba demasiado peligro. No estaba bien plantado el Barça, pero lo único que pudo sacar el cuadro celeste fue un balón de Iago Aspas desde la izquierda a Santi Mina, que recibió en la frontal sin compañeros alrededor. Sí tenía tres rivales, uno a cada costado y Piqué enfrente, aunque ninguno creyó oportuno encimar al delantero. Así pues, Mina probó fortuna con el disparo y se encontró un gol patrocinado por Ter Stegen, que hizo la estatua, y sus tres centrales, que lo vieron en primera fila.

1 Barcelona Ter Stegen, Araujo, Piqué (Dest, min. 64), Lenglet, Dembélé (Trincao, min. 70), Moriba (Pjanic, min. 86), Busquets, Pedri (Riqui Puig, min. 46), Jordi Alba, Messi y Griezmann (Braithwaite, min. 70). 2 Celta Villar, Kevin, Araujo, Domínguez, Aarón, Beltrán (Sotelo, min. 92), Brais Méndez, Nolito (Solari, min. 69), Denis Suárez, Iago Aspas (Baeza, min. 78) y Santi Mina. Goles: 1-0: min. 28, Messi. 1-1: min. 38, Santi Mina. 1-2: min. 89, Santi Mina.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Vasco). Amonestó a Riqui Puig y Lenglet, del Barcelona; y a Domínguez, del Celta. Expulsó por doble amonestación a Lenglet, en el minuto 83.

Incidencias: Partido de la 37ª jornada de Liga, disputado en el Camp Nou a puerta cerrada.

No le hizo falta nada más al Celta para echar por tierra lo que en los 37 minutos anterior estaba siendo una gran primera parte del Barcelona. Presión a campo completo, asociación entre Messi y Griezmann, ocasiones… Incluso el 1-0, del capitán, en el que puede acabar siendo el último gol de su carrera en el Camp Nou si finalmente no renueva. Por si acaso, Messi lo hizo de bella factura: acariciando de cabeza un balón cruzado de Busquets a la espalda de la defensa, picándolo al palo largo, imposible para la estirada de Iván Villar. Que no se olvide el barcelonismo que con la testa también es un genio, como demostró en su primera final de Champions ante el Manchester United en Roma, en 2009.

Irreconocible al final

Ya en el descanso, Koeman empezó a mover el banquillo. Primero, retiró a Pedri, exhausto en las últimas semanas del curso, para dar entrada a Riqui Puig. Luego, Dest, Trincao y Braithwaite hicieron al Barça casi irreconocible. Dominó, pero no convenció. Tampoco se autoconvenció de que la victoria prolongaba las opciones de título una semana más porque el Atlético empataba ante Osasuna. Tuvo ocasiones el Barcelona, la más clara en un cabezazo de Araujo en el área pequeña que mandó arriba, aunque ni mucho menos agobió al Celta. Los de Coudet, de hecho, también pudieron marcar en un disparo raso al palo corto de Denis Suárez que Ter Stegen atajó en dos tiempos.

El partido murió de manera muy triste para los azulgranas. Lenglet se autoexpulsó al ver la segunda amarilla en una entrada fea e innecesaria sobre Kevin y el Celta tuvo cerca el gol en el lanzamiento de esa falta, con un 'centrochut' envenenado, y después en un contragolpe que no pudo resolver Solari en el interior del área. Braithwaite perdonó la más clara en el 87'. Santi Mina, dos minutos después, marcaba el 1-2. Simultáneamente, Luis Suárez daba la victoria al Atlético en el Metropolitano y la puntilla definitiva a 'su' Barça con un gol de 'killer' del área. El mismo que menospreciaron en el Camp Nou el pasado verano y que está a 90 minutos de ayudar al Atleti a ganar esta Liga.