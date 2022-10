Destituido Lopetegui: «Me marcho sin ningún sentimiento de rencor» «La etapa en el Sevilla ha sido la que más ha calado en mi corazón; me quedo con el cariño de todos», proclama orgulloso el técnico vasco en su conferencia de prensa de despedida del banquillo hispalense

«Me marcho sin ningún sentimiento de rencor. No puedo tener más que palabras de agradecimiento», proclamó este jueves Julen Lopetegui, horas después de ser destituido de forma oficial como entrenador del Sevilla, aunque la decisión ya estaba tomada hace tiempo y a él le comunicaron personalmente su despido tras la goleada sufrida en el Pizjuán frente al Borussia Dortmund (1-4), después de que el club hubiese negociado con Jorge Sampaoli y el técnico argentino aceptase relevar al entrenador vasco. «No quiero insistir en cómo han sido los últimos días. La notificación de que dejo de ser entrenador del club la recibo ayer después del partido», insistió Lopetegui, sin querer cargar contra los dirigentes de la entidad hispalense por la forma de gestionar su destitución. Al contrario. Comportándose como un caballero en su última comparecencia en el estadio del Sevilla, en momentos tan duros para él y su familia.

Lopetegui, «un sevillista más de por vida», quiso dar las gracias a todos los jugadores, trabajadores del club, aficionados, «y también al presidente y a todo el consejo». «Me llevo lo mejor que uno se puede llevar, el reconocimiento y la amistad de muchos de vosotros. El respeto de los jugadores y de mi afición», declaró orgulloso, que se queda, sobre todo, «con el cariño de todos». «Creo que soy un elegido por haber podido vivir todos estos momentos. Siempre va a ser mi club. No me queda otro reconocimiento que no sea agradecer», añadió el técnico guipuzcoano.

«Esta es la etapa como entrenador que más ha calado en mi corazón. Es un sentimiento especial», subrayó, después de que la noche del miércoles se emocionase sobre el césped del Pizjuán y se le soltasen las lágrimas ante una grada puesta en pie para ovacionarle y despedirse como se merecía quien ha estado tres temporadas y media en el banquillo del Sevilla, ha dirigido 170 partidos y ha conquistado la Europa League. «En el binomio Sevilla-Lopetegui hay mucha gente. no quiero dejarme a nadie. Todos han puesto su granito de arena y entre todos hemos tratado de hacer un poco más grande al Sevilla», apuntó quien está convendido de que el equipo «va a revertir la situación y volver al lugar que merece».

«Yo quería ser parte de la historia y es algo que me llena de orgullo. Es algo que nos llevamos para siempre», insistió quien se despidió la noche del miércoles de sus exfutbolistas, «que son quienes hacen buenos, mejores o peores a los entrenadores». «Les dije que confiaba en ellos, que todavía están a tiempo de conseguir cosas muy bonitas», desveló Lopeteguim, que antes de su última conferencia de prensa en Nervión recibió un bonito homenaje del club hispalense a través de un vídeo con momentos estelares de su trayectoria como entrenador del Sevilla.