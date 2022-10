El Sevilla se juega la supervivencia en Champions con Lopetegui en el disparadero

El Sevilla se juega gran parte de sus posibilidades en la Champions ante el Borussia Dortmund en el Sánchez Pizjuán, pero pocas veces un duelo de semejante transcendencia llegó tan condicionado por lo que ocurre más allá del césped. Julen Lopetegui está sentenciado y se sentará en el banquillo hispalense por última vez, a la espera de la llegada de Jorge Sampaoli, el elegido para sustituirle en el cargo e intentar dar un giro de timón a la errática trayectoria del conjunto andaluz hasta el momento.

Esta situación de interinidad no parece la más adecuada para afrontar un encuentro sin margen de error, agotado por el empate sin goles en Copenhague tras la goleada recibida ante el poderoso Manchester City en Nervión. Con el campeón inglés a velocidad de crucero, la segunda plaza del grupo parece un mano a mano entre el Sevilla y el Dortmund pero los alemanes llegan con tres puntos en su haber, por lo que un tropiezo en feudo propio pondría casi imposible el ansiado pase a octavos de final y dejaría al conjunto andaluz en la cuneta de la Champions a las primeras de cambio, como ya ocurrió la pasada campaña.

Las bajas en defensa no facilitan la labor y dejan al sólido Sevilla de antaño convertido en el conjunto vulnerable que ahora es. No estarán ante el Dortmund Marcao y Rekik, mientras que Acuña y Fernando son serias dudas por sus problemas físicos, por lo que las opciones para Lopetegui en su último once titular como técnico sevillista son reducidas. Mientras, en el conjunto 'borussier', que viene de tropezar en la Bundesliga ante el Colonia y no termina de despegar en el campeonato germano, también abundan las bajas, con Hummels, Reus, Wolf, Dahoud, Reyna y Morey en la enfermería por distintos motivos.