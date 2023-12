Isco amenaza la excelente racha del Real Madrid

Tras una semana sin partidos que Carlo Ancelotti ha aprovechado para «poder trabajar más en lo físico y en lo táctico», y sobre todo recuperar de esfuerzos tan continuados para que el líder pueda incluso «jugar a un nivel más alto», el Real Madrid retoma la Liga este sábado en el siempre exigente Benito Villamarín ante el sólido Betis de Manuel Pellegrini.

«Es un partido difícil porque el Betis lo está haciendo bien, pero nuestro objetivo es seguir con esta buena dinámica. Es una jornada complicada, pero tenemos ganas de hacerlo bien», enfatizó Ancelotti en la previa del partido de la jornada. El italiano apenas se extendió en explicaciones durante once minutos, no perdió el buen humor, dejó como es costumbre algunos titulares y de nuevo eludió hablar sobre su futuro.

Llegado este duelo, a priori uno de los más exigentes que le quedan al Real Madrid hasta terminar la primera vuelta con el objetivo de lograr el título honorífico de campeón de invierno, máximo protagonismo para Isco. El malagueño fue en su momento clave para Ancelotti, pero luego llegó su cuesta abajo, su salida del conjunto blanco y un período en el paro hasta recalar en el Betis, donde el malagueño brilla como estrella y disfruta de una segunda juventud.

«Le he visto jugar y lo está haciendo muy bien, ha vuelto a su nivel. Estoy muy contento, es un jugador que aporta al fútbol. Ha pasado momentos complicados y ha salido. Es uno de los futbolistas que tenemos que controlar bien», advirtió el técnico madridista, que termina contrato el próximo 30 de junio pero podría renovar en el primer trimestre de 2024, quizá tras el cruce de octavos de final de la Champions.

Pellegrini e Isco le conceden un morbo especial a una cita de la que se ha caído por una fractura de peroné de la que ya ha sido intervenido el argentino Guido Rodríguez. Ausencia fundamental en los verdiblancos porque el internacional de la Albiceleste es indiscutible en el eje del centro del campo.

Enfermerías llenas

No es el único hándicap para los andaluces, que tampoco disponen de Fekir (lesión muscular), Sabaly (esguince de rodilla), Bartra (operación en el tendón de Aquiles) y el veteranísimo portero chileno Claudio Bravo (problema en los isquiotibiales), todos ellos ausentes en la sesión preparatoria del viernes. Además, Bellerín está sancionado por su expulsión de la pasada jornada en el Powe Horse Stadium almeriense.

Por otro lado, William Carvalho y Rodri son seria duda ante el Real Madrid. Ambos trabajaron con normalidad con el resto del grupo en los dos últimos entrenamientos, pero Pellegrini comentó que aún no los ve disponibles para este fin de semana y quizá más para la cita clave del próximo jueves ante el Glasgow Rangers en la Liga Europa. Por lo tanto, hasta ocho bajas podría tener la convocatoria final del Betis, que sí parece tener a punto a Isco, Ayoze y Pezzella.

Para bajas, las que afectan también al Real Madrid, aunque sin embargo no le impiden «ganar, ganar y volver a ganar», como diría el sabio Luis Aragonés. Ancelotti no tuvo inconveniente en hablar de las ausencias, aunque en ningún caso a modo de justificación o excusa por si llegase un traspié en el Villamarín, inesperado porque los merengues disfrutan de su mejor momento, no conocen la derrota desde que cayeron el Metropolitano y encadenan cinco victorias consecutivas entre Liga y Champions.

¿Bellingham?: «Ha hecho algún trabajo en el gimnasio para cuidar el tobillo. Con el hombro tiene que hacer un trabajo específico y cada día que pasa está mejor», resumió Ancelotti, que por ahora descarta una intervención quirúrgica del astro inglés, quizá el jugador más desequilibrante y decisivo del momento en toda Europa. «Por ahora está descartada una operación porque Jude se encuentra bien. Si el hombro se le sale de manera frecuente, pues quizás».

Duda en la portería

La principal duda de Carletto reside en la portería, toda vez que Kepa Arrizabalaga está de vuelta tras superar una lesión muscular, pero el ucraniano Lunin ha rendido a un nivel espléndido en los últimos partidos. El preparador italiano no avanzó quién será titular en Heliópolis, aunque sí dejó entrever que a partir de ahora quizá los cambios y descansos también afecten a la portería.

«Kepa ha vuelto y lo bueno es que tenemos dos porteros de confianza. Veremos. Lunin lo ha hecho muy bien cuando ha jugado y es una decisión que voy a tomar este mismo sábado para los siguientes partidos. Lunin se merece que yo le tenga en cuenta, ha demostrado carácter y personalidad, pero nada ha cambiado con Kepa, tenemos confianza en él. Que juegue uno u otro no va a modificar nada. Puede ser que roten un poco en la portería», desgranó el entrenador del momento.

Pasan las semanas, se suceden los encuentros de diferentes competiciones y sigue sin haber noticias positivas del joven turco Arda Güler, el mayor lunar en este inicio de curso para los blancos. Inteligente, intentó Ancelotti lanzar un mensaje de optimismo. «Está en la parte final de su recuperación. La próxima semana empezará con alta intensidad y estará listo para los últimos partidos del año o para inicio del que viene. Hablo con todos los jugadores lesionados y necesito mucho tiempo porque tenemos muchos», dijo.

En esa línea, comentó que Courtois y Militao, ambos bajas de muy larga duración por sendas intervenciones del ligamento cruzado anterior de la rodilla, «se están recuperando bien», que «Tchouaméni está cerca de volver y para Camavinga y Vinicius hay que esperar al próximo año». Seguramente también habrá que esperar hasta 2024 para ver de nuevo a Carvajal en acción.

Alineaciones probables

Betis: Rui Silva, Ruibal, Pezzella, Chadi, Abner, Guardado, Marc Roca, Assane, Isco, Oyoze y Willian José.

Real Madrid: Lunin o Kepa, Lucas Vázquez, Rüdiger, Alaba, Mendy, Valverde, Modric, Kroos, Bellingham, Rodrygo y Joselu o Brahim.

Árbitro: César Soto Grado (Comité Riojano).

Hora: 16:15 h. Benito Villamarín.

TV: Movistar LaLiga.