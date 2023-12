Ancelotti: «Nunca he mirado el dinero, en mi familia no era lo importante»

Ignacio Tylko Madrid Viernes, 8 de diciembre 2023, 15:30 | Actualizado 16:36h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Más allá del exigente partido ante el Betis en cuestión, ronda en el ambiente futbolero también la noticia de impacto que ha supuesto la marcha del golfista vasco Jon Rahm al circuito de Arabia Saudí. Carlo Ancelotti estuvo gracioso al cuestionarle este viernes si él se iría al fútbol de allí por 550 millones, la cantidad que se embolsará el de Barrika. «Voy andando, no necesito coger vuelo. Es una broma, el mundo está cambiando. Y cambiará. No soy un experto de golf, pero Jon Rahm me parece el mejor de todos», remarcó Carletto.

¿Le han llamado de Arabia?, se le repreguntó en Valdebebas. «No, no me han llamado y yo vivo el presente. Yo tengo otra idea que no es esa. Nunca he mirado el dinero porque crecí en una familia en la que eso no era lo importante. Y yo tengo dinero. Para mí lo fundamental es encontrarse bien». Un modelo de vida que, a día de hoy, tiene enamorado al madridismo. Pero sabido es que el deporte rey es muy cambiante y mandan los resultados. Noticia relacionada Jornada 16 Isco amenaza la excelente racha del Real Madrid Ignacio Tylko Como ya es norma no escrita este curso, Ancelotti evitó dar pistas sobre su futuro e incluso hablar algo del mismo para evitar malentendidos. ¿Qué prefiere, que le interroguen por Mbappé o por su renovación o marcha a Brasil?, le cuestionaron a Carletto en la sala de prensa de Valdebebas. «Ni lo uno ni lo otro. Has equivocado la pregunta», respondió el preparador de Reggiolo con su habitual gracejo.