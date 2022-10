Análisis Hazard no llega ni a los postres El extremo belga del Real Madrid, que volvió a quedarse sin minutos en el Coliseum, no juega desde que naufragase como falso nueve ante el Mallorca

Eden Hazard volvió a quedarse sin minutos en el triunfo del Real Madrid en el Coliseum Alfonso Pérez (0-1). El extremo belga no juega desde que naufragase como falso nueve frente al Mallorca el pasado 11 de septiembre y el duelo contra el Getafe volvió a exponer la complicada tesitura que afronta el otrora crack mundial. Adelantado incluso por Mariano en tres de los cinco duelos que han disputado desde entonces los blancos cuando Carlo Ancelotti decidió intervenir con los cambios, el de La Louvière se ha convertido en un mero figurante del vigente campeón de Liga y de Europa, que recupera a Benzema para visitar el martes al Shakhtar pero sigue extremando la precaución con Courtois. El cancerbero se quedó fuera de la expedición para Varsovia y su meta es estar disponible de cara al clásico del próximo domingo en el Santiago Bernabéu.

«Hazard está entrenando bien y tendrá su oportunidad muy pronto», atajó Ancelotti cuando se le preguntó por el ostracismo del ex del Chelsea al término del encuentro frente al Getafe. El '7' saltó a calentar en la segunda parte pero, como sucediera frente al Shakhtar, lo hizo para retornar poco después al banquillo sin probar el césped del Coliseum. Su técnico dio entrada a Nacho y Asensio y, posteriormente, se decantó por Mariano para los estertores de un choque en el que los blancos no necesitaban tanto a un ariete como a futbolistas que supieran administrar la pelota. Pero ni ese escenario más propicio para un jugador del perfil de Hazard convenció a Ancelotti de la conveniencia de tirar del belga.

Después de unas fechas en las que Ancelotti protegió al '7' cuando afloraba su nombre en sala de prensa y concederle pequeñas ocasiones para reivindicarse en cuatro de las siete primeras citas oficiales del curso, el preparador de Reggiolo no ha vuelto a contar con Hazard desde el pleito con el Mallorca y ha adoptado un tono más frío con su pupilo cuando se ha referido a él ante los medios de comunicación.

Cuestionado en Bélgica

«Está claro que cada jugador conoce su situación. Cuando uno me pide explicación, tengo que explicarle lo que pasa. En ese sentido Eden no ha hablado conmigo porque él conoce la situación, que es la que tienen otros jugadores. Hay mucha competencia y unos juegan menos que otros. La situación suya, como la de otros, es bastante clara», manifestó la víspera del pleito del miércoles contra el Shakthar en el Bernabéu, después de que Hazard aprovechase su presencia con la selección belga durante el último parón para quejarse por su falta de minutos.

«Han sido momentos complicados porque quiero jugar y no juego. Me siento bien en el Real Madrid, solo que juego menos. Y cuando juego, juego bien. Es una situación delicada porque quiero jugar más», aseveró un atacante que teme que su falta de rodaje repercuta negativamente en el papel que Roberto Martínez le asigne con los diablos rojos en la Copa del Mundo. No en vano, la figura de Hazard empieza a estar cuestionada incluso en su país, cuya prensa reprueba ya la intrascendencia de quien ha sido su figura futbolística más destacada en lo que va de siglo.

Pese a la promesa que lanzó en plena celebración de la pasada Champions de darlo todo esta temporada para pagar así parte de la deuda moral contraída con el club y la afición durante tres campañas marcadas por las lesiones y cierta indolencia, el Real Madrid le abrió las puertas en verano si llegaba una oferta, pero Hazard se aferró a su contrato y confió en su capacidad para darle la vuelta a una situación que en nada ha cambiado. No es descartable que se vista de corto el martes contra el Shakhtar porque los blancos tienen más que encauzado el pase a octavos de final de la Champions y Ancelotti quiere dar descanso a varios de sus pretorianos pensando en el clásico, pero de momento el técnico no ve al '7' ni para los postres.