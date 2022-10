Test antes del clásico con otro escudo y lanza

Desprovisto tanto de su más preciado escudo protector como de su lanza de referencia, el Real Madrid visita el Coliseum Alfonso Pérez con deberes pendientes en las dos áreas. El Getafe, cuya guarida fue asaltada la jornada anterior por el Valladolid en un partido de trepidante intercambio ofensivo, examina antes del clásico al vigente campeón de Liga que, tras dejar el pasado domingo la primera mancha del curso en su hasta entonces inmaculado expediente cediendo un empate como local frente a Osasuna, necesita sumar los tres puntos para meter presión al Barça, a ocho días de un enfrentamiento entre los dos colosos del fútbol español que puede marcar el rumbo hasta que el Mundial de Catar paralice la competición a mediados de noviembre.

Obtener el triunfo en un estadio en el que, nueve meses atrás, vio segada la racha de trece partidos invicto que acumulaba entre todas las competiciones permitiría al Real Madrid recuperar el liderato de forma provisional, a la espera de lo que haga el domingo el Barça frente al Celta. Le serviría además a los blancos para rearmarse de cara a esa visita del conjunto azulgrana que hasta cierto punto reviste ya tintes de final prematura, dado lo enconada que está siendo la batalla entre dos superpotencias que vuelven a disponer de arsenales parejos, tras una campaña en la que la tropa de Ancelotti gobernó la Liga a su antojo, aprovechando la mutilación deportiva y económica de su más fiero adversario.

Pero para ello el Real Madrid necesita exhibir más firmeza en la retaguardia y lucir mayor dinamita en la vanguardia. Los blancos han transitado por las siete primeras fechas del torneo de la regularidad sin contabilizar un solo partido con su portería intacta. Más pulcros en esa faceta habían resultado en la Champions, hasta que el Shakhtar mancilló la red de Lunin el miércoles. De hecho, el joven guardameta ucraniano se ha enfundado siete veces los guantes en partido oficial con el Real Madrid desde que aterrizase en Chamartín allá por 2018 y en todos ellos ha visto pulverizado su arco. El cancerbero de Krasnograd tendrá una nueva oportunidad para salvar el honor, puesto que Courtois sigue siendo baja por una ciatalgia que, sin embargo, no comprometerá la presencia del belga en el clásico.

Bala de plata blanca

Un duelo de postín que tampoco se perderá Benzema, al que Ancelotti dejó fuera de la convocatoria para la visita al Coliseum por una pequeña sobrecarga. El ariete francés, que acumuló 180 minutos frente a Osasuna y Shakhtar después de pasar tres semanas lejos de los terrenos de juego por lesión, transmitió cierta ansiedad en esos dos litigios debida a una sequía que se remonta al 28 de agosto, cuando selló el triunfo 'in extremis' de su equipo en el recinto del Espanyol. Desde entonces, cuatro apariciones sin ver puerta. Un registro que no inquieta a su técnico. «Veo al Karim de siempre. No tenemos ninguna preocupación en este sentido», aseveró este viernes.

La ausencia del lionés volverá a situar a Rodrygo como bala de plata del ataque del Real Madrid, un equipo al que solo cupo ponerle un pero contra el Shakhtar: los 34 cartuchos de fogueo que empleó en un partido en el que únicamente lanzó dos proyectiles contra la malla de Trubin, uno de ellos precisamente con la autoría del paulista. El de Osasco, la figura del momento con premiso de Vinicius y Valverde, tendrá una nueva prueba de fuego en un pleito al que Ancelotti ya adelantó el miércoles que acudiría con un once oxigenado.

Impedir que el Real Madrid descargue la munición acumulada contra su equipo es el desafío que afronta Quique Flores, un técnico con pasado blanco que ya sabe lo que es contener a los fusileros de Ancelotti. Lo consiguió el pasado 2 de enero, cuando un error de Militao propició el gol de Enes Ünal que dio tres puntos de oro a los azulones en su lucha por la permanencia en Primera.

Ahora el técnico madrileño, tutor también del triunfo del Getafe en la primera visita del Real Madrid al Coliseum en marzo de 2005, baraja un once mermado por los problemas físicos que arrastran piezas clave en sus planes como Arambarri, Maksimovic o Seoane. Eso abre la puerta al estreno como titular de Luis Milla, uno de los principales refuerzos veraniegos del Getafe que se perdió las cinco primeras jornadas por lesión, disputó 27 minutos frente a Osasuna antes de ver la segunda amarilla y regresa tras cumplir sanción contra el Valladolid.