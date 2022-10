Ancelotti confirma que Benzema es duda ante el Getafe

Saltó la sorpresa en la última sesión de entrenamiento del Real Madrid previa al duelo que medirá este sábado a los blancos con el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez. Karim Benzema no se ejercitó junto al resto de sus compañeros y es probable que descanse ante el cuadro azulón en el partido correspondiente a la octava jornada de Liga, aunque Carlo Ancelotti aseguró que el ariete «no está descartado».

«Benzema ha jugado dos partidos seguidos después de un mes. Está un poco sobrecargado. No ha entrenado hoy, pero no está descartado. Si mañana está bien puede jugar», apuntó el técnico del Real Madrid la víspera de un choque en el que los blancos, tras sufrir el pasado fin de semana el primer tropiezo del curso ante Osasuna, tratarán de regresar a la senda de la victoria para llegar al clásico del día 17 con la moral alta.

Con las bajas confirmadas de Ceballos, que estará entre dos y tres semanas alejado de los terrenos de juego por una lesión en el bíceps femoral, y de Courtois, que sigue recuperándose de la ciatalgia que le ha impedido disputar los dos últimos envites, la principal incógnita es Benzema, al que Ancelotti cuida para que llegue en óptimas condiciones al pleito co el Barça del próximo domingo en el Santiago Bernabéu. Cabe recordar que el lionés regresó el pasado fin de semana a los terrenos de juego, tras permanecer en el dique seco desde el 6 de septiembre a causa de una lesión en el músculo semitendinoso y una sobrecarga en el cuádriceps, ambas de la pierna derecha.

Dicho problema le hizo perderse dos partidos de Liga, ante el Mallorca y contra el Atlético, y otro de Champions, frente al Leipzig, antes de retornar al césped en el encuentro frente a Osasuna. Benzema estuvo también sobre el verde este miércoles, completando los 90 minutos del choque de Liga de Campeones que midió al catorce veces rey de Europa con el Shakhtar (2-1).

El contratiempo frente al Celtic supuso un frenazo para un atacante que todavía estaba cogiendo ritmo, después de sumarse más tarde a la pretemporada, y que no ha comenzado el curso con la finura de las últimas campañas. Ha registrado cuatro goles y repartido una asistencia en los ocho partidos en los que ha participado y ante el Shakhtar se le vio con cierta ansiedad por su falta de puntería. Pese a ello, Ancelotti no tiene ninguna duda de que el favorito para hacerse con el Balón de Oro el 17 de octubre recuperará pronto su mejor versión. «Ha tenido esta lesión que le ha parado un poco, pero yo veo al Karim de siempre. No tenemos ninguna preocupación en este sentido. Puede ser que mañana descanse porque no queremos arriesgar, pero no tenemos ninguna preocupación», aseveró.

Un Real Madrid camaleónico

Al margen del estado del '9', Ancelotti alertó a sus pupilos de la dificultad que presenta la visita al Coliseum Alfonso Pérez, donde el Real Madrid vio frenado el pasado 2 de enero una racha de doce partidos sin conocer la derrota. «Las claves son las de siempre, sacar lo mejor de nosotros, prepararnos bien, pese a las dificultades. El año pasado nos costó mucho este partido. El Getafe no ha empezado tan bien esta temporada, pero en los últimos tiempos lo ha hecho muy bien. Tiene intensidad y buena organización. Ganar allí no será fácil», recordó.

El italiano descartó que alguno de sus futbolistas puedar jugar con el freno de mano echado ante la cercanía del Mundial de Catar. «No creo. Conociendo a los jugadores, quieren jugar«, apuntó el técnico, que incidió, en cualquier caso, en la necesidad de monitorizar el cansancio de sus hombre al tener que jugar cada tres días. »El jugador no es tan sincero en este sentido, dice que está bien aunque esté cansado. A veces no ser sincero en este sentido cuesta lesiones. Yo prefiero que sean sinceros, si están cansados, y que me digan que prefieren parar. Pero eso solo me lo han dicho dos jugadores en 30 años: uno fue Pepe, en una final de Champions, y el otro Seedorf en un partido de Liga«, explicó.

Ancelotti aseguró que no teme un exceso de relajación de sus futbolistas, pero sí reconoció que deben mejorar en la faceta defensiva. «Lo psicológico es importante, pero es lo que menos me preocupa. Este equipo ha mostrado que es muy fuerte en eso. A veces tenemos que defender mejor, es lo que pensamos todos, no solo yo», recalcó el técnico de Reggiolo, que desea que su equipo sea como un camaleón al que no le cueste mudar de piel. «Un Madrid que no tiene solo una identidad. Hay partidos en los que necesitas presionar más arriba para tener más control del juego y otros en los que con el bloque bajo tienes ventaja. No vamos a ver solo un Madrid, sino un Madrid completo. No me gusta un equipo solo con una identidad», desgranó.

Se refirió a Courtois, cuya disponibilidad dependerá de sus sensaciones. «Está mejorando de su inflamación. Tenemos que pensar si viajar a Varsovia con el problema que ha tenido le puede crear problemas o no, pero para el clásico va a estar seguro», manifestó. Y se refirió también al futuro de Kroos, que tiene una oferta de renovación sobre la mesa a la que no ha dado respuesta. «Kroos está muy bien física y mentalmente. Se entrena siempre bien, con una sonrisa en la cara, nunca se enfada ni siente la presión de los partidos. A mí me parece muy raro esto. La renovación está en su mano. Si quiere renovar, todo el madridismo estará feliz», comentó.