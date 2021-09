Jornada 6 El Atlético, obligado a acabar con su sequía en Getafe Míchel está en el alambre después de no haber sumado un solo punto en los cinco primeros partidos de Liga

Después de dos partidos consecutivos sin marcar, ambos en el Wanda Metropolitano, contra el Oporto en la Champions y frente al Athletic en la Liga, el Atlético está obligado a reencontrarse este martes con el gol ante el Getafe en el Coliseum. No dejó buenas sensaciones el equipo rojiblanco ni en su debut europeo ni en la quinta jornada del campeonato liguero y su enfrentamiento contra el penúltimo clasificado debería servir de despegue, cuando el Getafe no ha sumado un solo punto de 15 posibles, aunque Míchel está en el alambre y el técnico madrileño afronta una auténtica final ante el campeón. «El Getafe está en un momento difícil, pero ha competido muy bien en todos los partidos y será complicado, como siempre», advirtió este lunes Diego Pablo Simeone.

Aunque el Atlético no podrá contar con los lesionados Koke y Lemar, fundamentales en un equipo colchonero en el que en este inicio de temporada están también destacando Llorente, Correa y Carrasco, al defensor del título se le presenta a priori una oportunidad inmejorable para acabar con su sequía goleadora y sumar una nueva victoria que le volvería a llevar al liderato, a la espera del Real Madrid-Mallorca del miércoles. El Getafe ha perdido por la mínima los dos partidos que ha disputado hasta el momento en casa, frente al Sevilla y el Elche, ante los andaluces en el minuto 93, y después de cinco derrotas la visita del Atlético se presume ya decisiva para la continuidad de Míchel, para quien «el campeonato está siendo cruel» con su equipo. «Si ganamos se olvidarían las cinco anteriores jornadas», aseguró este lunes el técnico del Getafe, que tiene nada menos que seis bajas, entre ellas la del lesionado Vitolo.

En el duelo que inaugurará la sexta jornada de Liga la ausencia por sanción de Joao Félix debería despejar aun más el camino de la titularidad a Antoine Griezmann, que ya formó parte del once el sábado frente al Athletic como pareja de Correa, dejando a Luis Suárez en el banquillo. «Es un jugador importantísimo para nuestro equipo y todo lo que desearía que crezca ya se lo he dicho a él», comentó Simeone cuando se le preguntó por Griezmann. En el minuto 55 el delantero uruguayo sustituyó al francés, pero ese cambio tampoco mejoró en ataque a un Atlético que se atasca frente a rivales con serio rigor defensivo, aunque este ya no es el caso del Getafe, que ha encajado ocho tantos en cinco encuentros y necesita reaccionar con urgencia.